Кабмін оновив перелік професій: додалося понад 40 нових

В Україні з'явились 42 нові професії, зокрема у сфері ІТ, охорони здоров’я, соціальній та фінансовій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Найбільше змін у сфері ІТ-технологій, де з’явиться 29 нових професій. Також нові професії відтепер у медичній сфері та фінансовій.

За пропозицією Міністерства цифрової трансформації класифікатор професій доповнено 29 новими професійними назвами робіт ІТ-сфери, зокрема:

Адміністратор веб-ресурсів;

Аналітик мобільних додатків;

Інженер зі штучного інтелекту;

Розробник штучного інтелекту;

Розробник архітектури програмного забезпечення (інформаційні технології);

Розробник хмарної архітектури;

Фахівець з безпеки електронних комунікацій тощо.

Водночас із класифікатора професій вилучили 9 застарілих назв професій, наприклад, «Програміст прикладний», «Програміст системний», «Інженер із застосування комп'ютерів», «Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа».

Читайте також: На карткові рахунки частини пенсіонерів може припинити надходити пенсія — Мінсоцполітики

Окрім цього, до Класифікатора професій внесли низку пропозицій, в яких виникла нагальна потреба останнім часом, зокрема:

Протезист-ортезист;

Оператор Служби 112 (надання екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером за принципом «єдиного вікна»);

Черговий підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

Інструктор з просторового орієнтування та мобільності;

Фахівець з розмінування;

Аудитор за видами діяльності;

Фінансовий аналітик.

Нині у класифікатор професій включено 9 172 професійні назви робіт. Професійні назви робіт, що містяться у класифікаторі, систематизовані у професійні групи, залежно від характеру, складності виконуваних робіт, кваліфікації, за ієрархією Міжнародної стандартної класифікації занять.