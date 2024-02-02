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2 лютого 2024, 18:22

Кабмін оновив перелік професій: додалося понад 40 нових

В Україні з'явились 42 нові професії, зокрема у сфері ІТ, охорони здоров’я, соціальній та фінансовій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

В Україні з'явились 42 нові професії, зокрема у сфері ІТ, охорони здоров’я, соціальній та фінансовій.

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Найбільше змін у сфері ІТ-технологій, де з’явиться 29 нових професій. Також нові професії відтепер у медичній сфері та фінансовій.

За пропозицією Міністерства цифрової трансформації класифікатор професій доповнено 29 новими професійними назвами робіт ІТ-сфери, зокрема:

  • Адміністратор веб-ресурсів;
  • Аналітик мобільних додатків;
  • Інженер зі штучного інтелекту;
  • Розробник штучного інтелекту;
  • Розробник архітектури програмного забезпечення (інформаційні технології);
  • Розробник хмарної архітектури;
  • Фахівець з безпеки електронних комунікацій тощо.

Водночас із класифікатора професій вилучили 9 застарілих назв професій, наприклад, «Програміст прикладний», «Програміст системний», «Інженер із застосування комп'ютерів», «Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа».

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Окрім цього, до Класифікатора професій внесли низку пропозицій, в яких виникла нагальна потреба останнім часом, зокрема:

  • Протезист-ортезист;
  • Оператор Служби 112 (надання екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером за принципом «єдиного вікна»);
  • Черговий підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;
  • Інструктор з просторового орієнтування та мобільності;
  • Фахівець з розмінування;
  • Аудитор за видами діяльності;
  • Фінансовий аналітик.

Нині у класифікатор професій включено 9 172 професійні назви робіт. Професійні назви робіт, що містяться у класифікаторі, систематизовані у професійні групи, залежно від характеру, складності виконуваних робіт, кваліфікації, за ієрархією Міжнародної стандартної класифікації занять.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Gazzbut
Gazzbut
2 лютого 2024, 18:49
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Вот блин, я думал они сократили тот классификатор, а они еще добавили новіх, впрочем за це й воюємо…
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