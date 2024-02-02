Meta викупить акції на $50 мільярдів та вперше виплатить квартальні дивіденди

Meta Platforms оголосила про плани викупити акції на $50 мільярдів та виплатити свої перші в історії квартальні дивіденди. Ці кроки повинні мотивувати інвесторів, на думку Марка Цукерберга, на тлі високих ставок компанії на штучний інтелект та метавсесвіт. Про це пише Bloomberg.

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Звіт

Meta також прозвітувала про високі результати в четвертому кварталі, опублікувавши приріст продажів та прибутку на 25%, які зросли втричі, а також прогнозує зростання доходів на поточний період, яке перевищило прогнози.

Під час розширених торгів акції підскочили більш ніж на 14%. Акції цього року зросли на 12% до моменту закриття в четвер після майже потроєного зростання торік.

Прогнози

У новому кварталі, який закінчується у березні, Meta сподівається на дохід у $37 млрд (очікування експертів — $33,6).

У попередньому кварталі дохід склав $40,1 мільярда, перевищивши середню оцінку аналітиків у $39 мільярдів. Чистий прибуток зріс до $14 млрд, або $5,33 на акцію, що також краще, ніж очікувалося.

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