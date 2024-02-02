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2 лютого 2024, 14:50

Meta викупить акції на $50 мільярдів та вперше виплатить квартальні дивіденди

Meta Platforms оголосила про плани викупити акції на $50 мільярдів та виплатити свої перші в історії квартальні дивіденди. Ці кроки повинні мотивувати інвесторів, на думку Марка Цукерберга, на тлі високих ставок компанії на штучний інтелект та метавсесвіт. Про це пише Bloomberg.

Meta Platforms оголосила про плани викупити акції на $50 мільярдів та виплатити свої перші в історії квартальні дивіденди.

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Звіт

Meta також прозвітувала про високі результати в четвертому кварталі, опублікувавши приріст продажів та прибутку на 25%, які зросли втричі, а також прогнозує зростання доходів на поточний період, яке перевищило прогнози.

Під час розширених торгів акції підскочили більш ніж на 14%. Акції цього року зросли на 12% до моменту закриття в четвер після майже потроєного зростання торік.

Прогнози

У новому кварталі, який закінчується у березні, Meta сподівається на дохід у $37 млрд (очікування експертів — $33,6).

У попередньому кварталі дохід склав $40,1 мільярда, перевищивши середню оцінку аналітиків у $39 мільярдів. Чистий прибуток зріс до $14 млрд, або $5,33 на акцію, що також краще, ніж очікувалося.

До теми: Акції Meta та Amazon злетіли на $272 мільярдів за день

Джерело: Мінфін
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