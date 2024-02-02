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2 лютого 2024, 12:42

Акції Meta та Amazon злетіли на $272 мільярдів за день

Акції Meta та Amazon злетіли на $272 млрд після публікації фінансових звітів. Компанії-гіганти повідомили про більші прибутки, ніж очікувалось. Про це пише Bloomberg.

Акції Meta та Amazon злетіли на 272 млрд після публікації фінансових звітів.

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Реакція ринку на звіти

Meta прозвітувала про збільшення прибутків від реклами, а Amazon від онлайн-продажів. Обидві компанії провели масштабні скорочення персоналу, що позитивно вплинуло на загальну фінансову ситуацію.

Meta Platforms:
Прибуток на акцію: $5.33 (очік. $4.97)
Виторг: $40.11 млрд (очік. $39.20 млрд)

Amazon:
Прибуток на акцію: $1.00 (очік. $0.78)
Виторг: $169.96 млрд (очік. $166.21 млрд)

Одразу після публікації звітів, акції цих компаній злетіли на премаркеті. Ось як виглядають графіки на момент написання цієї новини:

Зміна ціна акцій Meta за 5 днів / Джерело: Google

Як показує графік, закриття ринку зафіксувало ціну $394,78, але після цього на премаркеті вартість злетіла до $454,85.

Зміна ціна акцій Amazonза 5 днів / Джерело: Google

Аналогічну ситуацію показує й графік Amazon — ціна закриття $159,28, премаркет — $170,60.

Скорочення

Реструктуризація бізнесу, яка включає й скорочення персоналу, загалом мала великий вплив на збільшення прибутків.

Meta скоротила чисельність персоналу на 22% у 2023 році, а Amazon торік звільнив близько 35 тис людей.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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