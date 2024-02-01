ФРС зберегла базову ставку. Як відреагував ринок

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 лютого 2024, 8:04

ФРС зберегла базову ставку. Як відреагував ринок

Федеральна резервна система зберегла відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами на рівні 5,25−5,5% річних, йдеться в повідомленні Федерального комітету з операцій на відкритих ринках (FOMC) за підсумками засідання, що завершилося в середу.

Федеральна резервна система зберегла відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами на рівні 5,25−5,5% річних, йдеться в повідомленні Федерального комітету з операцій на відкритих ринках (FOMC) за підсумками засідання, що завершилося в середу.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниРішення ФРСРішення було ухвалене членами FOMC одноголосно та збіглося з очікуваннями більшості аналітиків та економістів.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рішення ФРС

Рішення було ухвалене членами FOMC одноголосно та збіглося з очікуваннями більшості аналітиків та економістів.

Ставка перебуває на максимальному рівні за 23 роки. При цьому ФРС не змінює її четверте засідання поспіль.

«Останні дані свідчать про те, що економічна активність підвищується впевненими темпами. Приріст числа робочих місць з початку минулого року став помірнішим, але залишається сильним, а рівень безробіття залишається низьким. Інфляція ослабла за останній рік, але залишається високою», — йдеться у повідомленні.

Читайте також: Курс, валютні облігації та депозити: як рішення ФРС вплине на наш ринок

ФРС прагне досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі.

«Комітет вважає, що ризики для досягнення цілей щодо зайнятості та інфляції стають більш збалансованими. Економічні перспективи невизначені, і FOMC, як і раніше, дуже уважно ставиться до інфляційних ризиків, — наголошується в повідомленні. — Для досягнення цих цілей ми вирішили зберегти цільовий діапазон ставки за федеральним кредитним коштам лише на рівні 5,25−5,5% річних».

При розгляді змін цільового діапазону ставки Комітет ретельно оцінюватиме дані, що змінюються, змінюються перспективи і баланс ризиків. Керівництво Федрезерва не вважає за доцільне знижувати ставку доти, доки не буде більшої впевненості в тому, що інфляція стійко наближається до 2%.

Скорочення обсягу активів

Федрезерв продовжить скорочення обсягу активів (держоблігацій та іпотечних паперів) на своєму балансі згідно з оголошеним раніше планом.

«Ми твердо віддані тому, щоб повернути інфляцію до 2% цільового рівня», — йдеться в заяві ФРС.

Оцінюючи доцільність грошово-кредитної політики, FOMC продовжить відстежувати вплив інформації, що надходить на економічний прогноз.

«Комітет готовий скоригувати свій підхід до грошово-кредитної політики за необхідності, якщо виникнуть ризики, здатні перешкодити досягненню цілей FOMC. Комітет братиме до уваги широке коло інформації, включаючи дані про умови на ринку праці, інфляційний тиск та інфляційні очікування, а також про події на фінансових ринках та міжнародні події», — йдеться у документі.

Як відреагував ринок

Ринок акцій США негативно відреагував на заяви Федрезерва.

За кілька хвилин до публікації підсумків засідання Dow Jones Industrial Average був у слабкому плюсі, S&P 500 та Nasdaq Composite втрачали 0,7% та 1,2% відповідно. Зниження Dow Jones становило 0,2%, S&P 500 — 1%, Nasdaq — 1,5%.

Євро торгувалося близько $1,0829 порівняно з $1,0849 до оприлюднення рішення щодо ставки. Курс японської нацвалюти становив 146,66 єни/$1 проти 146,39 єни.

Що очікували аналітики

Аналітики прогнозували, що за підсумками дводенного засідання ФРС вчетверте з липня утримає відсоткову ставку овернайт у діапазоні 5,25%-5,50%.

Вони вважали, що важливішим буде будь-який сигнал у програмній заяві регулятора або від голови ФРС Джерома Пауелла про терміни та темпи майбутнього зниження ставок.

Як рішення ФРС вплине на Україну

За словами фінансового аналітика «Мінфіну» Олексія Козирева, Україна продовжить «страждати» від збереження високого рівня світових ставок, тон яким «задав» ФРС.

На державному рівні збережеться високий рівень вартості обслуговування зовнішніх боргів, оскільки частина їх опосередковано залежить від рівнів ставок Федрезерва. На тлі зростаючого розміру держборгу України в умовах війни обслуговування таких боргів може виявитися складним завданням для нашої держави. Що призведе до згортання дедалі більшої кількості програм розвитку.

Та ще й у поєднанні із залежністю фінансування соцпрограм українського бюджету від міжнародної фінансової допомоги, за обсягами та графіками надходження якої зараз, отже, є питання.

Тому, якщо щось піде не так у закритті бюджетного дефіциту, це збільшить ймовірність запуску «друкарського верстата» Нацбанком для покриття касових розривів скарбниці. Тобто ризик девальвації гривні залишиться високим.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
1 лютого 2024, 8:22
#
Он уже прогревается, точнее сказать станок работает в ждущим режиме. Одним нажатием на кнопку зелёного света, тираж гривны уже не остановить.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами