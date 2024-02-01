ФРС зберегла базову ставку. Як відреагував ринок

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Рішення було ухвалене членами FOMC одноголосно та збіглося з очікуваннями більшості аналітиків та економістів.

Ставка перебуває на максимальному рівні за 23 роки. При цьому ФРС не змінює її четверте засідання поспіль.

«Останні дані свідчать про те, що економічна активність підвищується впевненими темпами. Приріст числа робочих місць з початку минулого року став помірнішим, але залишається сильним, а рівень безробіття залишається низьким. Інфляція ослабла за останній рік, але залишається високою», — йдеться у повідомленні.

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ФРС прагне досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі.

«Комітет вважає, що ризики для досягнення цілей щодо зайнятості та інфляції стають більш збалансованими. Економічні перспективи невизначені, і FOMC, як і раніше, дуже уважно ставиться до інфляційних ризиків, — наголошується в повідомленні. — Для досягнення цих цілей ми вирішили зберегти цільовий діапазон ставки за федеральним кредитним коштам лише на рівні 5,25−5,5% річних».

При розгляді змін цільового діапазону ставки Комітет ретельно оцінюватиме дані, що змінюються, змінюються перспективи і баланс ризиків. Керівництво Федрезерва не вважає за доцільне знижувати ставку доти, доки не буде більшої впевненості в тому, що інфляція стійко наближається до 2%.

Скорочення обсягу активів

Федрезерв продовжить скорочення обсягу активів (держоблігацій та іпотечних паперів) на своєму балансі згідно з оголошеним раніше планом.

«Ми твердо віддані тому, щоб повернути інфляцію до 2% цільового рівня», — йдеться в заяві ФРС.

Оцінюючи доцільність грошово-кредитної політики, FOMC продовжить відстежувати вплив інформації, що надходить на економічний прогноз.

«Комітет готовий скоригувати свій підхід до грошово-кредитної політики за необхідності, якщо виникнуть ризики, здатні перешкодити досягненню цілей FOMC. Комітет братиме до уваги широке коло інформації, включаючи дані про умови на ринку праці, інфляційний тиск та інфляційні очікування, а також про події на фінансових ринках та міжнародні події», — йдеться у документі.

Як відреагував ринок

Ринок акцій США негативно відреагував на заяви Федрезерва.

За кілька хвилин до публікації підсумків засідання Dow Jones Industrial Average був у слабкому плюсі, S&P 500 та Nasdaq Composite втрачали 0,7% та 1,2% відповідно. Зниження Dow Jones становило 0,2%, S&P 500 — 1%, Nasdaq — 1,5%.

Євро торгувалося близько $1,0829 порівняно з $1,0849 до оприлюднення рішення щодо ставки. Курс японської нацвалюти становив 146,66 єни/$1 проти 146,39 єни.

Що очікували аналітики

Аналітики прогнозували, що за підсумками дводенного засідання ФРС вчетверте з липня утримає відсоткову ставку овернайт у діапазоні 5,25%-5,50%.

Вони вважали, що важливішим буде будь-який сигнал у програмній заяві регулятора або від голови ФРС Джерома Пауелла про терміни та темпи майбутнього зниження ставок.

Як рішення ФРС вплине на Україну

За словами фінансового аналітика «Мінфіну» Олексія Козирева, Україна продовжить «страждати» від збереження високого рівня світових ставок, тон яким «задав» ФРС.

На державному рівні збережеться високий рівень вартості обслуговування зовнішніх боргів, оскільки частина їх опосередковано залежить від рівнів ставок Федрезерва. На тлі зростаючого розміру держборгу України в умовах війни обслуговування таких боргів може виявитися складним завданням для нашої держави. Що призведе до згортання дедалі більшої кількості програм розвитку.

Та ще й у поєднанні із залежністю фінансування соцпрограм українського бюджету від міжнародної фінансової допомоги, за обсягами та графіками надходження якої зараз, отже, є питання.

Тому, якщо щось піде не так у закритті бюджетного дефіциту, це збільшить ймовірність запуску «друкарського верстата» Нацбанком для покриття касових розривів скарбниці. Тобто ризик девальвації гривні залишиться високим.