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2 лютого 2024, 12:13

DZ Bank запустить пілотний проект торгівлі криптовалютами: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Німецький банк DZ Bank запустить пілотний проект торгівлі криптовалютами

Велика банківська група DZ Bank Group планує запустити пілотний проєкт з торгівлі криптовалютою у 2024 році. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані представника банку.

Як зазначив член правління DZ Bank Group Суад Бенкредда, фінансова група хоче зробити низку цифрових активів доступними для роздрібних клієнтів.

«Протягом року ми вступимо в пілотну фазу роздрібної торгівлі криптовалютами з першими кооперативними банками. Вони зможуть протестувати цей процес зі своїми клієнтами», — заявив він.

Намічений раніше план партнерства з DWP Bank змінився. Тим часом представник банку не розкрив назву нового партнера проекту. Очікується, що DZ Bank пропонуватиме торгівлю цифровими активами без необхідності отримання додаткових дозволів або рекомендацій.

«За даними аудиторської фірми Genoverband, кожен другий банк хотів би запропонувати таке рішення своїм клієнтам», — зазначив Бенкредда.

Згідно з інформацією на офіційному сайті, DZ Bank управляє активами в розмірі 627 млрд євро.

Українського нардепа запідозрили у привласненні криптовалют на 24 мільйони гривень

НАБУ і САП повідомили про підозру народному депутату України, який імовірно вніс недостовірні відомості про володіння криптовалютою в декларацію за 2020 рік.

Про кого йде мова не повідомляється, але за інформацією ЗМІ, йдеться про члена фракції «Слуга народу» Олександра Маріковського.

Згідно з матеріалом справи, у 2020 році нардеп задекларував криптовалюту ринковою вартістю понад 24,6 млн грн, яка нібито належала йому з 2019 року.

Однак правоохоронці з’ясували, що він не є власником зазначеного криптогаманця, а транзакції з придбання цифрових активів здійснювалися іноземними громадянами, не пов’язаними з нардепом.

Наразі триває розслідування.

Влада США висунула обвинувачення трьом підозрюваним у зломі FTX

Прокуратура США звинуватила трьох осіб у зломі криптовалютної біржі FTX на $400 млн, який стався 2022 року за допомогою SIM-свопінгу.

24 січня в Окружний суд Вашингтона надійшла справа проти Роберта Пауелла, Картера Рона та Емілі Ернандес. У документах докладно описується атака на «Компанію-жертву 1» у період з 11 по 12 листопада 2022 року — після подання FTX заяви про банкрутство.

Ернандес нібито видавав себе за співробітника фірми, а Пауелл обманним шляхом отримав доступ до даних стільникового оператора AT&T, який обслуговував компанію. Згодом група захопила облікові записи організації та «перевела понад $400 млн у цифровій валюті» з криптогаманців.

«Атака з підміною SIM-карти являє собою процес обманного спонукання оператора зв’язку перепризначити номер мобільного телефону з SIM-карти законного абонента або користувача на SIM-карту, контрольовану злочинцем», — йдеться в обвинувальному висновку.

В аналітичній компанії Elliptic припустили, що компанією-жертвою номер 1 є FTX, оскільки дати та сума вкрадених коштів збігається з інцидентом.

За даними Bloomberg, два знайомих з цим питанням джерела підтвердили зв’язок справи з FTX.

Сальвадор не планує відмовлятися від біткоїна

Сальвадор не планує відмовлятися від біткоїна як законного платіжного засобу. Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова віцепрезидента Фелікса Ульоа.

Так політик відповів на запитання видання про те, чи зміниться курс влади після виборів, які стартують 4 лютого 2024 року.

Серед кандидатів на пост глави держави є чинний президент Найіб Букеле, представник правої партії ARENA Джоел Санчес і соціаліст від FMLN Мануель Флорес.

«Мало того, що цей закон (про легалізацію біткоїна, — ред.) буде збережено. Ми можемо сказати, що він користується підтримкою в усьому світі», — заявив Ульоа.

Якщо Найіб Букеле і його партія Nuevas Ideas (Нові ідеї) здобудуть перемогу, Сальвадор продовжить роботу з випуску облігацій, забезпечених біткоїном, зазначив віцепрезидент.

Нагадаємо, Національна комісія з цифрових активів Сальвадора схвалила законопроєкт про випуск біткоїн-бондів у грудні 2023 року. Їх емісія очікується в першому кварталі 2024 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
2 лютого 2024, 13:50
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Князівство Ліхтенштейн почало приймати криптовалюти як платіжний засіб для оплати низки державних послуг. Про це пише Incrypted. «Тепер громадяни Ліхтенштейну зможуть переконатися в легкості, безпеці та високій швидкості здійснення розрахунків з державними органами з використанням криптовалюти», — йдеться в повідомленні xMoney. Джерело стверджує, що жителі країни можуть використовувати біткоїни та Ethereum для оплати низки послуг, зокрема комерційних ліцензій, реєстрації товарних знаків, виписки з торговельного реєстру та виписки з сімейного реєстру. У рамках партнерства було анонсовано програму нарахування кешбеку для користувачів сервісу.
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