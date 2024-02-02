Deutsche Bank звільнить 3500 працівників

Deutsche Bank оголосив, що скоротить 3500 робочих місць з метою зменшення витрат. Про це пише Reuters із посиланням на заяву гендиректора банку Крістіана Шьюїнга.

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За даними агентства, це еквівалентно приблизно 4% від загальної кількості співробітників компанії, звільнення здебільшого торкнуться співробітників бек-офісу. Загалом у банку працюють близько 90 тис співробітників.

Це не вперше, коли Deutsche Bank скорочує штат. У період з 2015 по 2021 рік чисельність штату поступово скоротилася зі 100 тис осіб до 83 тис, але відтоді знову перевищила 90 тис, пише The Wall Street Journal.

Як пояснив Шьюїнг, чиї слова наводить газета, нова хвиля скорочень повинна буде завершитися до 2025 року.

Водночас Шьюїнг заявив, що банк має намір викупити акції на суму 675 млн євро, що на 50% більше порівняно з минулим роком, і виплатити дивіденди на 1,2 млрд євро.

Таким чином, цього року банк має намір виплатити власникам акцій по 0,45 євро на цінний папір. Ці операції Deutsche Bank розраховує провести в першому півріччі 2024 року.

Банк також націлений на збільшення дивідендів у 2025 році до 1 євро на акцію, йдеться у звіті.

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