Популярний німецький універмаг KaDeWe заявив про банкрутство попри рекордні продажі

Мережа німецьких універмагів KaDeWe оголосила про своє банкрутство попри те, що протягом останніх двох років продажі досягли історичного рекорду. Втім, навіть так компанія не може звести кінці з кінцями, оскільки оренда плата надзвичайно велика. Про це пише Deutsche Welle.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рекордні результати не допомогли

KaDeWe Group заявила, що вартість оренди у Берліні, Гамбурзі та Мюнхені робить майже неможливою довгострокову прибуткову роботу.

«Немає сумнівів, що група може мати міцне майбутнє за нормальної орендної плати», — сказав генеральний директор KaDeWe Майкл Петерсайм.

Фінансовий результат групи за останні два роки становив майже 728 млн євро ($786 млн), що є найвищим показником у її історії, та майже на 24% вище, ніж у період до COVID. Однак орендні ставки зросли майже на 37%.

KaDeWe Group, частина проблемної імперії нерухомості Signa, на 49,9% належить Signa Retail, австрійській імперії нерухомості, яка торік сама подала заяву про банкрутство. Інші 50,1% належать Central Group з Таїланду.

Історія універмагу

Берлінський універмаг KaDeWe, який відкрився у 1907 році, став головним туристичним центром німецької столиці на рівні з Бранденбурзькими воротами, будівлею парламенту Рейхстагу та телевізійною вежею на Александерплац.

До групи також входять універмаг Oberpollinger у Мюнхені та Alsterhaus у Гамбурзі. За словами Петерсхайма, всі три магазини зафіксували високі продажі навіть у важкі часи.

Читайте також: Економіка Німеччини показала один з найгірших результатів за 23 роки