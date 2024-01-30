Популярний німецький універмаг KaDeWe заявив про банкрутство попри рекордні продажі

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 січня 2024, 12:46

Популярний німецький універмаг KaDeWe заявив про банкрутство попри рекордні продажі

Мережа німецьких універмагів KaDeWe оголосила про своє банкрутство попри те, що протягом останніх двох років продажі досягли історичного рекорду. Втім, навіть так компанія не може звести кінці з кінцями, оскільки оренда плата надзвичайно велика. Про це пише Deutsche Welle.

Мережа німецьких універмагів KaDeWe оголосила про своє банкрутство попри те, що протягом останніх двох років продажі досягли історичного рекорду.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рекордні результати не допомогли

KaDeWe Group заявила, що вартість оренди у Берліні, Гамбурзі та Мюнхені робить майже неможливою довгострокову прибуткову роботу.

«Немає сумнівів, що група може мати міцне майбутнє за нормальної орендної плати», — сказав генеральний директор KaDeWe Майкл Петерсайм.

Фінансовий результат групи за останні два роки становив майже 728 млн євро ($786 млн), що є найвищим показником у її історії, та майже на 24% вище, ніж у період до COVID. Однак орендні ставки зросли майже на 37%.

KaDeWe Group, частина проблемної імперії нерухомості Signa, на 49,9% належить Signa Retail, австрійській імперії нерухомості, яка торік сама подала заяву про банкрутство. Інші 50,1% належать Central Group з Таїланду.

Історія універмагу

Берлінський універмаг KaDeWe, який відкрився у 1907 році, став головним туристичним центром німецької столиці на рівні з Бранденбурзькими воротами, будівлею парламенту Рейхстагу та телевізійною вежею на Александерплац.

До групи також входять універмаг Oberpollinger у Мюнхені та Alsterhaus у Гамбурзі. За словами Петерсхайма, всі три магазини зафіксували високі продажі навіть у важкі часи.

Читайте також: Економіка Німеччини показала один з найгірших результатів за 23 роки

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+28
Strain
Strain
30 січня 2024, 13:27
#
Просто арендодатели зажрались. При чем как в Германии так и в Украине.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає busypit и 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами