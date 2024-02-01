Нацбанк у січні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку $2,533 млрд. Це менше на 28,7%, ніж у грудні минулого року ($3,553 млрд). Про це йдеться в даних НБУ.
1 лютого 2024, 16:52
НБУ в січні скоротив продаж валюти із резервів на один мільярд доларів
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Скорочення продажу валюти
Читайте: НБУ за тиждень зменшив продаж валюти на міжбанку
Нагадаємо
Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку $421,3 млн та купив $0,52 млн.
Загалом від початку року Нацбанк продав $2,4 млрд, тоді як купив майже $1,2 млн.
Джерело: Мінфін
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