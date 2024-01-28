Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку $421,3 млн та купив $0,52 млн. Про це свідчать дані НБУ.
28 січня 2024, 14:00
НБУ за тиждень зменшив продаж валюти на міжбанку
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Згідно з даними, з 22 по 26 січня Нацбанк продав $421,3 млн, що на $109,7 млн менше, ніж минулого тижня. При цьому, було куплено $520 тис, що є найбільшим показником купівлі з початку року.
Загалом від початку року Нацбанк продав $2,4 млрд, тоді як купив майже $1,2 млн.
Читайте також: Долар і євро рвонули вгору наприкінці тижня: у чому причина
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі