НБУ за тиждень зменшив продаж валюти на міжбанку

Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку $421,3 млн та купив $0,52 млн. Про це свідчать дані НБУ .

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Згідно з даними, з 22 по 26 січня Нацбанк продав $421,3 млн, що на $109,7 млн менше, ніж минулого тижня. При цьому, було куплено $520 тис, що є найбільшим показником купівлі з початку року.

Загалом від початку року Нацбанк продав $2,4 млрд, тоді як купив майже $1,2 млн.

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