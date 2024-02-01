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1 лютого 2024, 14:16

В четвертому кварталі 2023 року капіталізація крипторинку зросла на 54,4% — Binance Research

Четвертий квартал 2023 року став позитивним поворотом для криптоіндустрії. Зріс інституційний інтерес до криптовалют, також свою роль зіграли позитивні настрої щодо затвердження спотових BTC ETF. Про це йдеться у звіті від Binance Research.

Четвертий квартал 2023 року став позитивним поворотом для криптоіндустрії.
Фото: pixabay.com

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Капіталізація ринку зросла на 54,4% у порівнянні з попереднім кварталом.

Топ-3 монети утримували свої позиції у 2021, 2022 та 2023 роках. Серед десяти найкращих криптовалют Solana вирізнялася найбільше у 2023 році, показавши вражаюче зростання на 923,1%.

Bitcoin перевершив Ethereum, оскільки зростало очікування щодо схвалення спотових ETF на Bitcoin. Активність Bitcoin також зросла завдяки торгівлі Ordinals.

L2 також продовжували набирати обертів і популярності, оскільки різні постачальники послуг пропонують зведені стеки. Вони дозволяють розробникам легше розгортати власноруч налаштовані ланцюжки.

Загальна заблокована вартість («TVL») DeFi зросла до $53,4 млрд, що на 38,9% більше, ніж в попередньому кварталі. Цьому сприяли настрої щодо ризику, які були помітними через підвищену активність монет-мемів і аірдроп-фармінг тощо.

Ейфорія на загальному ринку перекинулася і на сектор NFT. Bitcoin NFT на основі ординалів набули найбільшої популярності та зайняли перші позиції за обсягом торгів.

Що стосується ігрового ландшафту, то його з 66% часткою ринку (за кількістю ігор) очолили BNB Chain, Ethereum і Polygon.

Джерело: Мінфін
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