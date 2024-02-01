Пенсійний фонд направив на соцвиплати у січні понад 65 мільярдів

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг, страхових виплат у січні 2024 року. Про це повідомляє пресслужба ПФУ у Facebook .

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Загалом на соціальні виплати спрямовано 65,1 млрд грн. З них:

на пенсійні виплати — 57,8 млрд грн,

на виплату житлових субсидій та пільг — 4,7 млрд грн,

на страхові виплати — 2,6 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних — 1,5 млрд грн.

Читайте також: У ПФУ розповіли, скільки українців отримують пенсії понад 10 тисяч гривень

У січні надано 1,2 млн послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду.