Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг, страхових виплат у січні 2024 року. Про це повідомляє пресслужба ПФУ у Facebook.
1 лютого 2024, 13:57
Пенсійний фонд направив на соцвиплати у січні понад 65 мільярдів
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Деталі
Загалом на соціальні виплати спрямовано 65,1 млрд грн. З них:
- на пенсійні виплати — 57,8 млрд грн,
- на виплату житлових субсидій та пільг — 4,7 млрд грн,
- на страхові виплати — 2,6 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних — 1,5 млрд грн.
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У січні надано 1,2 млн послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду.
Джерело: Мінфін
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