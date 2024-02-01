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1 лютого 2024, 12:52

Білоруси випередили українців у Польщі за приростом торік

Українці втратили першість за приростом іноземців, які сплачують соціальні внески у Польщі, поступившись білорусам. Управління соціального страхування (ZUS) оприлюднило дані про іноземців, які працюють у Польщі на кінець 2023 року — українці за приростом на другому місці, хоча вони і далі залишаються найбільшою групою зареєстрованих іноземців у Польщі - повідомляє Міграційна платформа EWL.

Українці втратили першість за приростом іноземців, які сплачують соціальні внески у Польщі, поступившись білорусам.
Фото: pixabay.com

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Перше місце за приростом на 20% посіли громадяни Білорусі: їхня кількість зросла на 21,3 тисячі (усього 129,4 тисячі громадян Білорусі). Українців більше на 13,4 тисячі. З 1,128 млн іноземців зареєстрованих у ZUS — 759,4 тис. громадяни України.

Також торік значно поменшало у Польщі громадян росії. У 2023 році їх кількість зменшилася на 1017, що забезпечило їм друге місце за відтоком після громадян Грузії.

«Зменшення кількості українців у Польщі пояснюється їхнім від'їздом до Німеччини та інших країн Західної Європи, де вищі зарплати та соціальні виплати. Натомість політична ситуація в Білорусі змушує її громадян мігрувати до Польщі», — заявив директор EWL Марцін Колодзейчик.

Водночас у Польщі росте кількість іноземців з Азії (Індія, Непал, Філіппіни), а також Латинської Америки — найбільше з Колумбії. На 215% за рік зросла кількість зареєстрованих у Польщі громадян Колумбії. Зараз їх у ZUS втричі більше, ніж у 2022 році.

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«У зв’язку зі зменшенням кількості працюючих у Польщі українців, польські роботодавці з минулого року стали активніше працевлаштовувати громадян Азії та Латинської Америки. Для громадян Індії, Непалу чи Колумбії простіше легалізувати своє перебування та знайти роботу в Польщі, ніж в західних країнах ЄС. Окрім того, Польща приваблює релігійних філіппінців та колумбійців тим, що це також католицька країна», — пояснив Колодзейчик.

Також у топ-10 національностей зареєстрованих в Управлінні соціального страхування (ZUS) — громадяни Аргентини, Зімбабве, Перу, Шрі-Ланки, Турменистану, Бангладешу, Гватемали та Венесуели.

Джерело: Мінфін
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