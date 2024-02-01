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1 лютого 2024, 11:53

Авторинок в Україні: українці за січень купили близько 4,4 тисячі нових авто

https://t.me/ukrautoprom/4150" online="" target="_blank" ua="">Упродовж січня 2024 року в Україні реалізували близько 4,4 тис. нових легковиків, що на 47% більше, ніж торік. Про це йдеться у повідомленні Укравтопрому.

Упродовж січня 2024 року в Україні реалізували близько 4,4 тис.
Фото:depositphotos

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Попит на нові авто

Від показника довоєнного січня 2021 року, платоспроможний попит на нові легковики відстає на 24%, а майже аналогічний обсяг продажів січневий ринок демонстрував у 2017 році.

Найпопулярніші моделі

З найкращим результатом закінчила місяць японська марка Toyota — 764 авто. Відносно січня 2023 року реалізація нових Тойот в Україні збільшилась на 31%.

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Другою за популярністю маркою стала Renault — 504 од. Отже, французька марка покращила свій минулорічний показник у 2,6 раза. Третє місце в рейтингу у Volkswagen — 476 од. (+133%). На четвертому місці Skoda — 312 од. (+33%). Замикає п'ятірку лідерів січня Nissan з результатом 188 авто, що у 4,6 раза більше, ніж торік.

Також до топ — 10 місяця увійшли:

  • Hyundai — 177 од. (+11%);
  • Suzuki — 160 од. (-13%);
  • Peugeot — 159 од. (+657%);
  • Lexus — 151 од. (+66%);
  • Mazda — 149 од. (+54%).

​Нагадаємо

Як писав «Мінфін», за підсумками 2023 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні стали: місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області. ​

Джерело: Мінфін
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