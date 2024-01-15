Авторинок в Україні: Які авто купують українці в залежності від регіону

За підсумками 2023 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні стали: місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області. Про це повідомляє Укравтопром.

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Скільки придбано авто

Упродовж року кияни придбали — 20 865 нових легкових авто.

Мешканці Дніпропетровщини купили — 4987 нових авто.

На Київщині було зареєстровано — 4875 од.

В Одеській обл. — 3320 од.

На Львівщині — 3130 од.

Які марки авто обирали

На ринках Києва, Дніпропетровської обл. та Одещині бестселером року став компактний кросовер Renault Duster.



На Київщині титул лідера здобув електромобіль VW ID.4.



У Львівській обл. найбільшим попитом користувався кросовер Toyota RAV-4.

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Вживані авто

Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків минулого року показали:

Львівська обл. — 25370 од.;

Київ — 16019 од.;

Вінницька обл. — 15473 од.;

Дніпропетровська обл. — 12560 од.;

Київська обл. — 12161 од.

На цих ринках, окрім Дніпропетровської обл. найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону був VW Golf. А на Дніпропетровщині першість віддали Renault Megane.