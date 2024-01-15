За підсумками 2023 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні стали: місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області. Про це повідомляє Укравтопром.
15 січня 2024, 9:16
Авторинок в Україні: Які авто купують українці в залежності від регіону
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Скільки придбано авто
- Упродовж року кияни придбали — 20 865 нових легкових авто.
- Мешканці Дніпропетровщини купили — 4987 нових авто.
- На Київщині було зареєстровано — 4875 од.
- В Одеській обл. — 3320 од.
- На Львівщині — 3130 од.
Які марки авто обирали
На ринках Києва, Дніпропетровської обл. та Одещині бестселером року став компактний кросовер Renault Duster.
На Київщині титул лідера здобув електромобіль VW ID.4.
У Львівській обл. найбільшим попитом користувався кросовер Toyota RAV-4.
Читайте: Авторинок в Україні: Попит на вживані авто в Україні впав на 45%
Вживані авто
Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків минулого року показали:
- Львівська обл. — 25370 од.;
- Київ — 16019 од.;
- Вінницька обл. — 15473 од.;
- Дніпропетровська обл. — 12560 од.;
- Київська обл. — 12161 од.
На цих ринках, окрім Дніпропетровської обл. найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону був VW Golf. А на Дніпропетровщині першість віддали Renault Megane.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі