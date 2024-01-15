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15 січня 2024, 9:16

Авторинок в Україні: Які авто купують українці в залежності від регіону

За підсумками 2023 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні стали: місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області. Про це повідомляє Укравтопром.

За підсумками 2023 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні стали: місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.
Фото:depositphotos

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Скільки придбано авто

  • Упродовж року кияни придбали — 20 865 нових легкових авто.
  • Мешканці Дніпропетровщини купили — 4987 нових авто.
  • На Київщині було зареєстровано — 4875 од.
  • В Одеській обл. — 3320 од.
  • На Львівщині — 3130 од.

Які марки авто обирали

На ринках Києва, Дніпропетровської обл. та Одещині бестселером року став компактний кросовер Renault Duster.

На Київщині титул лідера здобув електромобіль VW ID.4.

У Львівській обл. найбільшим попитом користувався кросовер Toyota RAV-4.

Читайте: Авторинок в Україні: Попит на вживані авто в Україні впав на 45%

Вживані авто

Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків минулого року показали:

  • Львівська обл. — 25370 од.;
  • Київ — 16019 од.;
  • Вінницька обл. — 15473 од.;
  • Дніпропетровська обл. — 12560 од.;
  • Київська обл. — 12161 од.

На цих ринках, окрім Дніпропетровської обл. найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону був VW Golf. А на Дніпропетровщині першість віддали Renault Megane.

Джерело: Мінфін
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