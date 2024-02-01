У січні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 111,7 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів, що становить 107,0% до січня минулого року (+7,4 млрд грн). Про це повідомляє Міністерство фінансів.
У січні 2024 року до загального фонду держбюджету надійшло 111,7 млрд грн
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Наповнення держскарбниці
За підсумками січня надходження платежів від Державної податкової служби, становили 60,2 млрд грн (+ 24,4 млрд грн до січня 2023 року), в тому числі:
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34,6 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 44,4 млрд, відшкодовано — 9,8 млрд грн);
- 12,7 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
- 8,0 млрд грн — акцизний податок;
- 3,5 млрд грн — рентна плата;
- 1,9 млрд грн — податок на прибуток підприємств.
Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 47,3 млрд гривень (+ 20,7 млрд грн до січня 2023 року).
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Виконання місячного розпису доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, становить 120,9% (+ 19,3 млрд грн), у тому числі:
- Державна податкова служба — 112,4 % (+ 6,6 млрд грн);
- Державна митна служба — 130,2 % (+ 11 млрд грн).
В цілому, за оперативними даними, за підсумками січня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 147,0 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Крім того, близько 31,3 млрд грн (станом на 31 січня) у вигляді ЄСВ надійшло до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.
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