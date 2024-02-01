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1 лютого 2024, 11:15

У січні 2024 року до загального фонду держбюджету надійшло 111,7 млрд грн

У січні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 111,7 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів, що становить 107,0% до січня минулого року (+7,4 млрд грн). Про це повідомляє Міністерство фінансів.

У січні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 111,7 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів, що становить 107,0% до січня минулого року (+7,4 млрд грн).
Фото: depositphotos

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Наповнення держскарбниці

За підсумками січня надходження платежів від Державної податкової служби, становили 60,2 млрд грн (+ 24,4 млрд грн до січня 2023 року), в тому числі:

  • 34,6 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 44,4 млрд, відшкодовано — 9,8 млрд грн);

  • 12,7 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 8,0 млрд грн — акцизний податок;
  • 3,5 млрд грн — рентна плата;
  • 1,9 млрд грн — податок на прибуток підприємств.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 47,3 млрд гривень (+ 20,7 млрд грн до січня 2023 року).

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Виконання місячного розпису доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, становить 120,9% (+ 19,3 млрд грн), у тому числі:

  • Державна податкова служба — 112,4 % (+ 6,6 млрд грн);
  • Державна митна служба — 130,2 % (+ 11 млрд грн).

В цілому, за оперативними даними, за підсумками січня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 147,0 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Крім того, близько 31,3 млрд грн (станом на 31 січня) у вигляді ЄСВ надійшло до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Rubi0
Rubi0
1 лютого 2024, 11:43
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Такие цифры красивые «111,7 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей, что составляет 107,0% к январю прошлого года (+7,4 млрд грн)» везде одни +++, но никто не пишет что расходы за январь примерно 280 млрд (всего 3.35 трл за 2024 год), то есть даже мы себя на половину не обеспечиваем.
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0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
1 лютого 2024, 12:28
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Скоротять видатки і все буде тіп топ
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