Ввезення золота до Гонконгу з росії в 2023 році зросло вп'ятеро

Ввезення золота до Гонконгу з росії у 2023 році склало 88,1 тонни на 43,6 млрд гонконгських доларів ($5,6 млрд), йдеться в матеріалах статистичного департаменту уряду Гонконгу.

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У натуральному вираженні обсяги зросли вп'ятеро.

За даними митної статистики Китаю, ввезення золота з росії на основну територію країни в 2023 році склало $321 млн.

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Нагадаємо

Китай наростив валютні резерви до $3,238 трлн. За даними Центрального банку, золотовалютні резерви Китаю на кінець грудня 2023 року становили 71 мільйон 870 тисяч унцій золота, тобто за місяць обсяг збільшився на 290 тисяч унцій, і зростання зберігається вже 14 місяців поспіль.