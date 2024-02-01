Запаси валюти в російських банках обвалилися до мінімуму за 13 років

За підсумками 2023 року запаси валюти на клієнтських рахунках у банках рф скоротилися на $30,9 млрд, або 16%. Станом на 1 січня у банків залишилося $170,4 млрд клієнтської валюти — мінімальний обсяг з листопада 2010 року. Про це пише російське видання The Moscow Times.

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Валюта на рахунках

Обсяг валюти на рахунках юросіб за рік зменшився на $16,1 млрд, а валютні рахунки громадян зменшилися на $8,1 млрд.

За два роки повномасштабної війни росії проти України, за даними Центробанку рф, банки втратили $107,7 млрд із валютних клієнтських рахунків — майже 40% від обсягу, який тримали перед початком вторгнення в Україну.

Самі банки також втрачають валютну ліквідність — головним чином готівку на рахунках за кордоном, якою забезпечують зобов'язання перед клієнтами.

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На кінець року обсяг таких банківських «валютних резервів» опустився до $44,7 млрд найнижчого рівня з пандемії 2020 року. Причому суттєве скорочення ліквідних активів банків у валюті — одразу на $4,2 млрд — відбулося в грудні, коли виникли проблеми у розрахунках із Туреччиною та Китаєм, які стали великими торговими партнерами росії.

За даними ЦБ рф, минулого року росія заробила на експорті $422,7 млрд. При цьому в доларах та євро, за останніми даними Центробанку рф, проходило лише 24,7% угод.

Таким чином, приплив доларів і євро в країну міг становити близько $105 млрд за рік. Це відповідає рівню валютної виручки в 2002—2003 роках ($102−129 млрд).

37% торгівлі здійснюється у «дружніх» валютах, насамперед — юанях (33%). Разом із ними сукупний приплив валюти міг становити $260,8 млрд. Це рівень 2005−2006 років, який нижчий від «дна» всіх наступних криз.