Турецька компанія «Trendyol Group» (контролюється китайською компанією Alibaba Group), яка є маркетплейсом та спеціалізується у сфері моди та роздрібної торгівлі, планує найближчим часом вийти на український ринок. Про це заявила міністр економіки Юлія Свириденко.
Інвестиції в Україну: Турецький аналог Amazon планує вихід на український ринок
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Турецькі інвестиції
За словами Свириденко, така співпраця має стати взаємовигідною, як для турецького аналогу Amazon, який отримає можливість реалізовувати товари в Україні, так і для українських виробників, які зможуть скористатись можливостями популярного маркетплейсу і продавати свої товари на експорт в інші країни.
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«Українська індустрія моди добре розвивається навіть попри війну. Для нас дуже важливо надати можливість вітчизняним виробникам і брендам отримати можливості доступу до нових ринків, щоб вони змогли експортувати свою продукцію у ще більшу кількість країн. Тому ми вітаємо майбутню співпрацю турецького та українського бізнесу. Загалом нас цікавить доступ якомога більшої кількості українських компаній на глобальний ринок», — резюмувала Свириденко.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що дослідження Європейської бізнес-асоціації показало, що кількість керівників бізнесів, які вважають вигідними інвестиції в Україну, зросла майже вдвічі з 2022 року.
Також перші контракти про інвестиції Данії в Україну вже підписані.
Коментарі - 3
Амазон в Туреччині вже є, як окремий підрозділ міжнародної компанії.
Більшість турецьких товарів то елементарна переклейка лейблів на бренди по ліцензіям або на Китай.
Тим більше, що Трендіол це маркетплейс, а не інтернет-магазин