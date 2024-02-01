Інвестиції в Україну: Турецький аналог Amazon планує вихід на український ринок

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За словами Свириденко, така співпраця має стати взаємовигідною, як для турецького аналогу Amazon, який отримає можливість реалізовувати товари в Україні, так і для українських виробників, які зможуть скористатись можливостями популярного маркетплейсу і продавати свої товари на експорт в інші країни.

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«Українська індустрія моди добре розвивається навіть попри війну. Для нас дуже важливо надати можливість вітчизняним виробникам і брендам отримати можливості доступу до нових ринків, щоб вони змогли експортувати свою продукцію у ще більшу кількість країн. Тому ми вітаємо майбутню співпрацю турецького та українського бізнесу. Загалом нас цікавить доступ якомога більшої кількості українських компаній на глобальний ринок», — резюмувала Свириденко.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що дослідження Європейської бізнес-асоціації показало, що кількість керівників бізнесів, які вважають вигідними інвестиції в Україну, зросла майже вдвічі з 2022 року.

Також перші контракти про інвестиції Данії в Україну вже підписані.