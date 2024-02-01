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1 лютого 2024, 8:38

Інвестиції в Україну: Турецький аналог Amazon планує вихід на український ринок

Турецька компанія «Trendyol Group» (контролюється китайською компанією Alibaba Group), яка є маркетплейсом та спеціалізується у сфері моди та роздрібної торгівлі, планує найближчим часом вийти на український ринок. Про це заявила міністр економіки Юлія Свириденко.

Турецька компанія «Trendyol Group» (контролюється китайською компанією Alibaba Group), яка є маркетплейсом та спеціалізується у сфері моди та роздрібної торгівлі, планує найближчим часом вийти на український ринок.
Фото: me.gov.ua

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Турецькі інвестиції

За словами Свириденко, така співпраця має стати взаємовигідною, як для турецького аналогу Amazon, який отримає можливість реалізовувати товари в Україні, так і для українських виробників, які зможуть скористатись можливостями популярного маркетплейсу і продавати свої товари на експорт в інші країни.

Читайте також: Інвестиції в Україну: попри війну, бізнес-лідери бачать перспективи — опитування

«Українська індустрія моди добре розвивається навіть попри війну. Для нас дуже важливо надати можливість вітчизняним виробникам і брендам отримати можливості доступу до нових ринків, щоб вони змогли експортувати свою продукцію у ще більшу кількість країн. Тому ми вітаємо майбутню співпрацю турецького та українського бізнесу. Загалом нас цікавить доступ якомога більшої кількості українських компаній на глобальний ринок», — резюмувала Свириденко.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що дослідження Європейської бізнес-асоціації показало, що кількість керівників бізнесів, які вважають вигідними інвестиції в Україну, зросла майже вдвічі з 2022 року.

Також перші контракти про інвестиції Данії в Україну вже підписані.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
1 лютого 2024, 9:36
#
Турецький аналог пром.юа, не більше.
Амазон в Туреччині вже є, як окремий підрозділ міжнародної компанії.
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0
Anatoll France
Anatoll France
1 лютого 2024, 11:12
#
Черговий алі експрес котрий буде впарбювати українцям турецький хлам та вимивати валюту з країни? Теж мені інвестори.
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
1 лютого 2024, 12:38
#
А що вони там можуть продавати крім текстилю та подібних товарів?
Більшість турецьких товарів то елементарна переклейка лейблів на бренди по ліцензіям або на Китай.
Тим більше, що Трендіол це маркетплейс, а не інтернет-магазин
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