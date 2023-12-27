Дослідження Європейської бізнес-асоціації показало, що кількість керівників бізнесів, які вважають вигідними інвестиції в Україну, зросла майже вдвічі з 2022 року. Про йдеться на сайті ЄБА.
Інвестиції в Україну: попри війну, бізнес-лідери бачать перспективи — опитування
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Цей позитивний тренд пояснюється низкою факторів, зокрема:
- надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, що відкриває доступ до європейського ринку та створює сприятливі умови для інвестицій
- дерегуляційні ініціативи уряду, які полегшують умови для ведення бізнесу
- диджиталізація державних послуг, яка робить їх більш доступними та ефективними
Звичайно, війна проти росії залишається головним фактором, який негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні. 84% опитаних директорів членських компаній ЄБА вважають інвестклімат несприятливим. Однак, серед них зменшилась кількість респондентів, що вважають його вкрай несприятливим — з 37% до 24%.
32% топменеджерів вважають, що новим інвесторам буде вигідно заходити в Україну. При цьому 57% опитаних компаній, що вже присутні на українському ринку, збираються інвестувати в Україну під час війни, а 79% готові долучатися до процесу відбудови.
Що стосується очікувань на майбутнє, то 38% топменеджерів очікують подальшого погіршення інвестиційного клімату в Україні, 48% вважають, що суттєвих змін не відбудеться, і 14% прогнозують покращення ситуації у першій половині 2024 року.
Загалом, дослідження ЄБА показує, що незважаючи на війну, бізнес-лідери бачать перспективи для інвестицій в Україну.
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