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27 грудня 2023, 10:46

Інвестиції в Україну: попри війну, бізнес-лідери бачать перспективи — опитування

Дослідження Європейської бізнес-асоціації показало, що кількість керівників бізнесів, які вважають вигідними інвестиції в Україну, зросла майже вдвічі з 2022 року. Про йдеться на сайті ЄБА.

Дослідження Європейської бізнес-асоціації показало, що кількість керівників бізнесів, які вважають вигідними інвестиції в Україну, зросла майже вдвічі з 2022 року.

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Цей позитивний тренд пояснюється низкою факторів, зокрема:

  • надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, що відкриває доступ до європейського ринку та створює сприятливі умови для інвестицій
  • дерегуляційні ініціативи уряду, які полегшують умови для ведення бізнесу
  • диджиталізація державних послуг, яка робить їх більш доступними та ефективними

Звичайно, війна проти росії залишається головним фактором, який негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні. 84% опитаних директорів членських компаній ЄБА вважають інвестклімат несприятливим. Однак, серед них зменшилась кількість респондентів, що вважають його вкрай несприятливим — з 37% до 24%.

32% топменеджерів вважають, що новим інвесторам буде вигідно заходити в Україну. При цьому 57% опитаних компаній, що вже присутні на українському ринку, збираються інвестувати в Україну під час війни, а 79% готові долучатися до процесу відбудови.

Що стосується очікувань на майбутнє, то 38% топменеджерів очікують подальшого погіршення інвестиційного клімату в Україні, 48% вважають, що суттєвих змін не відбудеться, і 14% прогнозують покращення ситуації у першій половині 2024 року.

Загалом, дослідження ЄБА показує, що незважаючи на війну, бізнес-лідери бачать перспективи для інвестицій в Україну.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 грудня 2023, 12:15
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Кто-то говорил что …покупать надо тогда, когда на улицах льется кровь…©
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