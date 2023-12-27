Інвестиції в Україну: попри війну, бізнес-лідери бачать перспективи — опитування

Дослідження Європейської бізнес-асоціації показало, що кількість керівників бізнесів, які вважають вигідними інвестиції в Україну, зросла майже вдвічі з 2022 року. Про йдеться на сайті ЄБА.

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Цей позитивний тренд пояснюється низкою факторів, зокрема:

надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, що відкриває доступ до європейського ринку та створює сприятливі умови для інвестицій

дерегуляційні ініціативи уряду, які полегшують умови для ведення бізнесу

диджиталізація державних послуг, яка робить їх більш доступними та ефективними

Звичайно, війна проти росії залишається головним фактором, який негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні. 84% опитаних директорів членських компаній ЄБА вважають інвестклімат несприятливим. Однак, серед них зменшилась кількість респондентів, що вважають його вкрай несприятливим — з 37% до 24%.

32% топменеджерів вважають, що новим інвесторам буде вигідно заходити в Україну. При цьому 57% опитаних компаній, що вже присутні на українському ринку, збираються інвестувати в Україну під час війни, а 79% готові долучатися до процесу відбудови.

Що стосується очікувань на майбутнє, то 38% топменеджерів очікують подальшого погіршення інвестиційного клімату в Україні, 48% вважають, що суттєвих змін не відбудеться, і 14% прогнозують покращення ситуації у першій половині 2024 року.

Загалом, дослідження ЄБА показує, що незважаючи на війну, бізнес-лідери бачать перспективи для інвестицій в Україну.

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