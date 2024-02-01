Національний банк України встановив на 1 лютого 2024 року офіційний курс гривні на рівні 37,5627 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 31 копійку.
1 лютого 2024, 8:00
Офіційний курс НБУ: Долар подешевшав на 31 копійку, євро — на 38 копійок
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютний ринок
НБУ на 1 лютого встановив офіційний курс євро на рівні 40,70 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовна мобільна програма, в якій доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі