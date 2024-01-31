Національний банк України встановив на 31 січня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 37,8746 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку.
31 січня 2024, 8:00
Офіційний курс НБУ: Долар подешевшав на одну копійку
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Валютний ринок
НБУ на 31 січня встановив офіційний курс євро на рівні 41,08 грн.
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Джерело: Мінфін
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