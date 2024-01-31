Автогаз за місяць подешевшав майже на 2,5 гривні

Автомобільний газ у мережах АЗС за січень здешевшав на 2,45 гривні, або 8,2%, до 27,38 грн/л. Про це повідомляє еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку «Консалтингової групи «А-95».

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Зокрема на станціях мереж ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1,33 грн і 1,38 грн, до 29,16 грн/л і 29,11 грн/л відповідно.

На станціях державної мережі «Укрнафта» автогаз коштує 26,4 грн/л — ціна впала на 3,5 грн.

На станціях KLO і UPG цей вид пального здешевшав на 2,6 грн і 1,21 грн, до 27,69 грн/л і 28,03 грн/л відповідно.

Вартість автогазу перетнула межу менше від 26 грн/л у мережах-дискаунтерів. Найдешевше автогаз коштує на Green Wave, Marshal, Luxwen і «Авантаж 7» — 25,60−25,95 грн/л.

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