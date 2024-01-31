Акції H&M впали на 10% після звіту компанії та несподіваної відставки гендиректора

Акції шведського ритейлера H&M впали на 10% після того, як компанія повідомила про зниження продажів й про неочікувану зміну генерального директора. Про це пише CNBC.

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Продажі H&M у 2023 році впали на 1% у місцевій валюті та на 4% у порівнянні з минулим роком у четвертому кварталі.

Протягом останніх років компанія намагалася підтримувати зростання продажів на тлі конкуренції з такими компаніями як Zara й онлайн-магазинами.

Операційний прибуток за фінансовий рік (до 30 листопада 2023 року), збільшився більш ніж удвічі, склавши 14,5 мільярда шведських крон ($1,4 мільярда), порівняно з 7,17 мільярда крон роком раніше. Але рентабельність операційного прибутку H&M у четвертому кварталі знизилася, виявившись нижчою за очікування ринку.

Окрім цього, в H&M повідомили про те, що гендиректорка, яка обіймала посаду 4 роки, йде з компанії.

Акції європейських роздрібних торговців під час ранкової торгівлі також впали на 1,2%.

Динаміка ціни акцій H&M за останні 5 днів / Джерело: Google

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