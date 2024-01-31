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31 січня 2024, 13:10

Visa запускає пряме виведення криптовалют на свої дебетові картки для 145 країн

Visa додала можливість прямого виведення коштів із криптовалютних гаманців на свої картки. При цьому відбуватиметься автоматична конвертація криптоактивів у національні валюти.

Американський платіжний гігант Visa додав можливість прямого виведення коштів із криптовалютних гаманців на свої карти.
Фото: depositphotos

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Деталі

Доступ до нової функції отримають мешканці 145 країн, а для виведення коштів потрібно буде скористатися Visa Direct. Можливість з'явилася завдяки партнерству з постачальником послуг інфраструктури для Web3 Transak.

Користувачі криптовалютних гаманців, наприклад MetaMask, зможуть виводити кошти безпосередньо на свої картки Visa, а також оплачувати товари та послуги в точках, що підтримують пластикові картки.

Раніше для виведення коштів на картки Visa користувачам доводилося вдаватися до послуг централізованих криптовалютних бірж або сторонніх додатків.

«Забезпечуючи виведення коштів на картки в режимі реального часу через Visa Direct, Transak надає більш швидкий, простий і цілісний досвід для користувачів, спрощуючи конвертацію криптовалют у фіатні гроші», — зазначив глава Visa Direct у Північній Америці Янілса Гонсалес-Орі.

Сервіс підтримує щонайменше 40 криптовалют, а доступ до нього, зокрема, отримали жителі Туреччини, Мальти, Кіпру, Сінгапуру, Португалі та ОАЕ.

Як зазначили керівник відділу маркетингу Transak та керівник відділу зв'язків з інвесторами Харшит Гангвар, співпраця має значно полегшити користувачам роботу з децентралізованими платформами та гаманцями.

Раніше повідомлялося, що платіжна фірма Visa використовуватиме стейблкоїн USDC на базі Solana для прискорення міжнародних трансакцій.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Bookseller
Bookseller
31 січня 2024, 13:56
#
Только Украины в этом списке нет, я так полагаю?
+
0
Три літри
Три літри
31 січня 2024, 14:04
#
А була б - ти стави би платити 19,5% податку?
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