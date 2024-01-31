У бюджет вперше надійшли кошти, які конфіскували у підсанкційних осіб

До держбюджету надійшло понад 32 мільйони гривень коштів, конфіскованих за рішенням суду у підсанкційних осіб. Про це заявив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

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У кого забрали кошти

Йдеться про кошти таких колаборантів як Дмитро Ворон та Володимир Сальдо, а також гроші підприємства російського олігарха Олега Дерипаски.

«Фонд, отримавши рішення суду, вживає заходи для максимально ефективного управління та розпорядження стягнутими активами. В тому числі ініціює зняття раніше накладених арештів», — написав Коваль.

Передісторія

Нагадаємо, що у травні минулого року суд задовольнив позов Міністерства юстиції та ухвалив рішення конфіскувати частину активів колаборанта Володимира Сальдо, який очолив окупаційну адміністрацію Херсона.

У лютому 2023 року Україна націоналізувала заводи підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски загальною вартістю 10 мільярдів гривень.

Ексзаступник Міністра юстиції України Дмитро Ворона (2012−2014 рр.) з 2018 року почав працювати позаштатним радником «голови» окупованого Криму, у 2020 році обіймав посаду голови корпорації розвитку так званої «Республіки Крим».

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