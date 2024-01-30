Pfizer неочікувано показала кращі фінансові результати

Фармацевтичний гігант Pfizer опублікував фінансовий звіт за 4 квартал минулого року. Результати здивували експертів, які прогнозували гіршу ситуацію. Про це пише CNBC.

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Фінансові результати

Як повідомили в компанії, протягом цього періоду Pfizer заробила 10 центів на акцію на скоригованій основі. Аналітики, опитані LSEG, в середньому очікували на збиток у розмірі 22 центів на акцію.

Такого результату Pfizer досягла завдяки попиту на ліки проти коронавірусу, що випускається спільно з німецькою BioNTech, а також зниженню витрат на дослідження на 22%.

Компанія поставила за мету повернутися до прибутковості за повний рік завдяки програмі скорочення витрат на $4 мільярди та внутрішньої реструктуризації.

Реакція ринку

Акції Pfizer за останній рік втратили 37%. Після публікації звіту, у вівторок, ціна почала рости до відкриття ринку й стрибнула на 1,2%, але згодом відбувся відкат до мінімуму за останні 5 днів.

Динаміка ціна акцій Pfizer / Джерело: Google

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