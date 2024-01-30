Великі трейдери домоглися від керівництва Binance, щоб перевести свої активи у сторонні компанії через страх їх втрати на тлі краху біржі FTX, а також тиску на Binance з боку влади США. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.
Binance дозволила великим трейдерам зберігати активи поза біржею — FT
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Раніше біржа вимагала у клієнтів розміщувати кошти на своїх рахунках або користуватися послугами кастодіана Ceffu. За інформацією видання, «китам» зробили виняток й дозволити зберігати активи в криптобанках Sygnum і Flow Bank.
Трейдери висловили побоювання щодо збереження коштів через протистояння Binance і влади США, яке вилилося в штраф на $4,3 млрд і відставку CEO біржі.
Певну роль у бажанні клієнтів отримати доступ до незалежних сховищ також зіграв крах біржі FTX. Через банкрутство криптовалютного гіганта тисячі клієнтів позбулися активів на мільярди доларів, зазначають у ЗМІ.
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