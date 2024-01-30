Уряд працює над розв'язанням проблеми необґрунтованих обшуків бізнесу — Шмигаль

Уряд працює над ініціативами, які стосуються розв'язання проблеми необґрунтованих обшуків у підприємців, виїмки документів та арештів майна. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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Серед таких ініціатив прем'єр назвав перезавантаження Бюро економічної безпеки.

Шмигаль також підкреслив, що перед відповідальними відомствами стоїть завдання врегулювати питання граничного рівня доходів для державних контрактів під час оборонних закупівель.

«Це питання потрібно закрити, щоб бізнес міг працювати, розвиватися та інвестувати в захист нашої держави», — зазначив прем'єр.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за результатами опитування керівників компаній у четвертому кварталі 2023 року, бізнес третій квартал поспіль очікує зростання ділової активності в наступні 12 місяців, хоча й дещо нижчими темпами.