Бізнес третій квартал поспіль позитивно оцінив перспективи свого економічного розвитку — НБУ

Бізнес третій квартал поспіль очікує зростання ділової активності в наступні 12 місяців, хоча й дещо нижчими темпами. Про це свідчать результати опитування керівників компаній у четвертому кварталі 2023 року, повідомляє пресслужба НБУ .

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«Попри безпекові ризики та логістичні труднощі з перетином кордону, респонденти прогнозували відчутніше зростання обсягів виробництва товарів та послуг, а також були позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств. Тривало поліпшення інфляційних очікувань, водночас курсові очікування дещо погіршилися», — йдеться в повідомленні регулятора.

Індекс ділових очікувань підприємств

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) становив 101,6% порівняно зі 104,5% у третьому кварталі 2023 року.

Незначне пожвавлення ділової активності прогнозується завдяки збереженню позитивних очікувань щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар та майбутнього фінансово-економічного стану.

Воєнні дії та їх наслідки залишаються домінуючим чинником, що стримує розвиток підприємств. Також помітно посилився вплив нестачі кваліфікованих працівників.

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в Україні

Бізнес третій квартал поспіль прогнозував зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців, посиливши позитивні очікування: баланс відповідей становив 15,2% порівняно з 9,8% у третьому кварталі 2023 року.

Зростання очікували підприємства всіх видів економічної діяльності та розмірів за кількістю працівників, а також більшості областей і видів діяльності, крім експортерів.

Поліпшення інфляційних очікувань триває п’ятий квартал поспіль: у четвертому кварталі 2023 року очікувана у найближчі 12 місяців річна інфляція становила 11,3% порівняно з 14,8% у попередньому кварталі. Майже чверть опитаних (24,8%) очікували інфляцію в межах 7,6% - 10%.

Воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 83% респондентів. Продовжувалося посилення впливу чинників «підвищення доходів населення» (на 3.2 п. п.) та «соціальні видатки бюджету» (на 1.8 п. п.). Натомість послабився вплив чинників «податкові зміни» (на 6.3 п. п.) та «курс гривні до іноземних валют» (на 4.1п.п.).

Очікування щодо рівня девальвації гривні

Очікування щодо рівня девальвації національної валюти незначно погіршилися: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40,06 грн/$ (в попередньому кварталі - 40,00 грн/$). Більша частина респондентів (55,4% порівняно з 56,5% у третьому кварталі) очікують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40,00 грн/$.

Поточний стан та очікування підприємств щодо власного розвитку

Поточний фінансово-економічний стан підприємств усе ще слабкий, попри поступове його поліпшення: баланс відповідей становив «мінус» 5.6% порівняно з «мінус» 5,8% у третьому кварталі.

Бізнес стримано оцінив поліпшення фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей — 4.1% (у третьому кварталі 2023 року — 6%). Поліпшення фінансово-економічного стану очікують підприємства більшості видів економічної діяльності, найоптимістичніші у своїх оцінках -підприємства переробної промисловості та будівництва — баланси відповідей 11.8% та 9.5% відповідно.

Учасники опитування залишаються оптимістами у своїх прогнозах щодо обсягів реалізації продукції, в тому числі на зовнішньому ринку: баланси відповідей — 10,6% і 9,7% відповідно (у третьому кварталі - 16,8% та 10,6% відповідно). Зростання загальних обсягів реалізації продукції очікують респонденти всіх ВЕД, найбільше — добувної, переробної промисловості, а також торгівлі (баланс відповідей 20%, 15,7% та 14,4% відповідно).

Підприємства третій квартал поспіль зберегли позитивні оцінки щодо зміни рівня інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, хоча й були дещо стриманішими: баланс відповідей 6,6 % (у третьому кварталі - 8,8%). Водночас посилилися песимістичні оцінки щодо інвестиційних видатків на будівельні роботи: баланс відповідей «мінус» 6,9% (у третьому кварталі - «мінус» 2,2%).

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, посилили очікування щодо збільшення їх обсягів у наступні 12 місяців: баланс відповідей — 11,3% (у третьому кварталі - 7,1%). Найвищі очікування мали підприємства енерго- та водопостачання, добувної промисловості, а також транспорту та зв’язку (баланси відповідей 50%, 44,4% і 25% відповідно). Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, зменшилась до 20,7% порівняно з 24,2% у попередньому опитуванні.

Залишаються негативними прогнози респондентів щодо зміни кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей — «мінус» 6,5% (у третьому кварталі - «мінус» 7%). Найстриманіші у своїх прогнозах респонденти добувної промисловості, будівництва, а також транспорту та зв’язку (баланси відповідей «мінус» 27,3%, «мінус» 23,8% та «мінус» 20% відповідно). Водночас респонденти підприємств торгівлі та інших видів діяльності очікують збільшення кількості працівників.

Очікується стрімкіше зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника: баланс відповідей — 57,9% порівняно з 47,2% у третьому кварталі.

Попри послаблення очікувань підприємств щодо потреби найближчим часом у позикових коштах, частка респондентів, які планують брати банківські кредити, майже не змінилася і становить 36% (у третьому кварталі - 36,1%).

Підприємства, що планують залучати кредити, надають перевагу кредитам у національній валюті - 80,3% (у третьому кварталі - 82%).

Найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів залишаються зависокі ставки — 46,6% відповідей. Водночас посилився вплив фактору «наявність інших джерел фінансування» — на 1.3 п. п. до 40,2%.

Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, зменшилася до 7,8% порівняно з 8,2% у попередньому кварталі.

Опитування

Квартальне опитування проводилося з 31 жовтня до 28 листопада 2023 року. В опитуванні взяли участь 659 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей).

Серед опитаних підприємств 21,4% - компанії оптової й роздрібної торгівлі, 18,1% - переробної промисловості, 14,6% - сільського господарства, 13.8% - транспорту та зв’язку, 7% - добувної промисловості, 4.6% - енерго- та водопостачання, 3,2% - будівництва, 17,5% - інші; 29,3% респондентів — великі підприємства, 37,8% - середні, 32,9% - малі.

«Результати опитувань відображають лише думку респондентів — керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України», — зазначив регулятор.