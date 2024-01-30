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30 січня 2024, 17:03

Суверенний фонд Норвегії отримав рекордні прибутки завдяки акціям технологічних компаній

Норвезький суверенний фонд, який вважається найбільшим у світі, отримав рекордний прибуток у 2023 році завдяки інвестиціям в акції технологічного сектору. Про це повідомляє CNBC.

Норвезький суверенний фонд, який вважається найбільшим у світі, отримав рекордний прибуток у 2023 році завдяки інвестиціям в акції технологічного сектору.

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Фінансовий результат фонду

Загалом фонд заробив 2,22 трильйона норвезьких крон ($231 млрд), що стало історичним рекордом для нього. Прибутковість інвестицій фонду минулого року становила 16,1%.

«Попри високу інфляцію та геополітичні потрясіння, ринок акцій у 2023 році був дуже сильним порівняно зі слабким попереднім роком», — сказав виконавчий директор Norges Bank Investment Management Ніколай Танген.

Видання також зазначає, що фонд відновив свої втрати у 1,66 трильйона норвезьких крон, які були зафіксовані у 2022 році.

Що таке суверенний фонд

Це державний інвестиційний фонд, який інвестує в реальні та фінансові активи, такі як акції, облігації, нерухомість, дорогоцінні метали, або в альтернативні інвестиції, такі як фонди прямих інвестицій або хедж-фонди.

Суверенний фонд багатства Норвегії, найбільший у світі, був створений у 1990-х роках для інвестування надлишкових доходів нафтогазового сектору країни. На сьогодні фонд вклав кошти в понад 8500 компаній у 70 країнах світу.

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Джерело: Мінфін
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