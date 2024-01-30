Кеті Вуд знову придбала акції Tesla

У січні глава сімейства фондів ARK Investment Management Кеті Вуд придбала близько 690 тис. акцій Tesla через 2 біржові фонди, якими управляє її фірма, витративши на акції близько $141 млн, пише Bloomberg.

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Купівля акцій

Вуд відома прихильниця Tesla, але в основному змушена була продавати акції компанії протягом 3 кварталів поспіль, перш ніж почати знову купувати.

Її ETF ARK Innovation ETF та інтернет-ETF ARK Next Generation Internet ETF займають третє та шосте місце за кількістю акцій Tesla, відповідно.

Покупки акцій Tesla відбулися відразу після їхнього падіння на 25% на тлі падіння попиту на електромобілі. Фонд Вуд упав майже на 10%, тоді як 2023 року він зріс на 68%.

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Падіння акцій

Акції Tesla впали після звіту минулої середи, коли компанія заявила, що очікує зростання помітно зниженими темпами у 2024 році. Після звіту Вуд купила понад 360 тис. акцій у четвер та п'ятницю.