Податкові перевірки: до переліку додали компанії, що надають фінансові послуги та продають підакцизну продукцію

З 1 грудня 2023 до 31 грудня 2024 до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені зокрема компанії, що працюють у сфері виробництва та продажу підакцизної продукції, грального бізнесу, та компанії, що надають фінансові послуги. Про це інформує Головне управління ДПС у Київській області.

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Кого додали до списку

До плану-графіка проведення документальних планових перевірок на 2023 та 2024 роки можуть бути включені:

виробники й продавці підакцизної продукції;

гральний бізнес;

компанії, які надають фінансові та платіжні послуги;

нерезиденти, які працюють через відокремлені підрозділи.

Перевірки інших платників податків можуть відбуватися, якщо ті відповідають хоча б одному з критеріїв:

рівень сплати податку на прибуток менший за 50% у галузі;

рівень сплати ПДВ менший за 50% у галузі;

виплата зарплати менше середньої у галузі;

дебіторська заборгованість удвічі більша за кредиторську;

річний дохід становить понад 10 млн грн, а загальна сума витрат — понад 75% суми річного доходу.

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Податківці також зазначили, що під час формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок на 2024 рік враховуються показники позитивної динаміки рівнів сплати податку на прибуток та податку на додану вартість у відповідній галузі за дев'ять місяців 2023 року; рівнів нарахування та/або виплати податковим агентом — юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати за дев'ять місяців 2023 року.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», загалом у 2024 році податківці планують провести 3242 планові перевірки.