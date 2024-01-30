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30 січня 2024, 16:17

Податкові перевірки: до переліку додали компанії, що надають фінансові послуги та продають підакцизну продукцію

З 1 грудня 2023 до 31 грудня 2024 до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені зокрема компанії, що працюють у сфері виробництва та продажу підакцизної продукції, грального бізнесу, та компанії, що надають фінансові послуги. Про це інформує Головне управління ДПС у Київській області.

З 1 грудня 2023 до 31 грудня 2024 до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені зокрема компанії, що працюють у сфері виробництва та продажу підакцизної продукції, грального бізнесу, та компанії, що надають фінансові послуги.

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Кого додали до списку

До плану-графіка проведення документальних планових перевірок на 2023 та 2024 роки можуть бути включені:

  • виробники й продавці підакцизної продукції;
  • гральний бізнес;
  • компанії, які надають фінансові та платіжні послуги;
  • нерезиденти, які працюють через відокремлені підрозділи.

Перевірки інших платників податків можуть відбуватися, якщо ті відповідають хоча б одному з критеріїв:

  • рівень сплати податку на прибуток менший за 50% у галузі;
  • рівень сплати ПДВ менший за 50% у галузі;
  • виплата зарплати менше середньої у галузі;
  • дебіторська заборгованість удвічі більша за кредиторську;
  • річний дохід становить понад 10 млн грн, а загальна сума витрат — понад 75% суми річного доходу.

Читайте: Податкова розповіла, до кого завітає з перевірками у 2024 році

Податківці також зазначили, що під час формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок на 2024 рік враховуються показники позитивної динаміки рівнів сплати податку на прибуток та податку на додану вартість у відповідній галузі за дев'ять місяців 2023 року; рівнів нарахування та/або виплати податковим агентом — юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати за дев'ять місяців 2023 року.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», загалом у 2024 році податківці планують провести 3242 планові перевірки.

Джерело: Мінфін
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