Прибутковість 10-річних держоблігацій у Китаї впала до мінімуму за 22 роки

Прибутковість 10-річних державних облігацій Китаю впала до мінімуму майже за 22 роки — 2,47%, пише Bloomberg з посиланням на торгові дані. Це найнижчий рівень із 2002 року, зазначає агентство.

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Що вплинуло на прибутковість

На зниження прибутковості впливає очікування зниження процентних ставок, вважає економіст одного з найбільших банків Сінгапуру United Overseas Bank Вой Чен Хо.

За його словами, щодо довгострокової прибутковості ринок враховує очікування, що зростання китайської економіки найближчими роками встановиться в низькому діапазоні.

Попит на безпечні активи у Китаї зростає на тлі очікувань, що китайська економіка залишиться під тиском слабкого споживання та спаду у сфері нерухомості, пише Bloomberg.

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Пекін уже почав більш агресивно пом'якшувати грошово-кредитну політику: так, минулого тижня він здивував ринок, знизивши резервні вимоги для банків, зазначає агентство. За словами голови Народного банку Китаю Пань Гуншена, зміни набудуть чинності 5 лютого і дозволять звільнити $1 трлн юанів ($139 млрд) ліквідності. При цьому Гуншен зазначив, що скорочення відмінностей у політиці Китаю та США «розширить простір для заходів грошово-кредитної політики» КНР.

Він зазначив ознаки переходу Федеральної резервної системи (ФРС) США до зниження ставок, що насувається, хоча вважається, що побоювання з приводу волатильності валюти і невизначеність щодо термінів обмежують можливості НБК для пом'якшення, пише Bloomber g.

Ринок дедалі більше очікує, що Пекін перейде до зниження ставок у лютому, сказав головний економіст найбільшого китайського інвестбанку Citic Securities Мінґ Мінґ.

Влада Китаю також пообіцяла відкрити набір інструментів для торгівлі облігаціями закордонним інвесторам, що має розширити коло покупців, пише Bloomberg.

Чиновники пообіцяли розширити доступ до ринку материкового Китаю в рамках угод зворотного викупу — інструменту, що дозволяє залучати короткострокові позики з використанням облігацій у юанях як заставу.

Кошти перетікають у облігації, тоді як інвестори незадоволені акціями, зазначає Bloomberg. За даними китайської аналітичної фірми Z-ben Advisors, у грудні 2023 року фонди облігацій залучили у 13 більше капіталу, ніж фонди акцій. Останнім часом також зріс попит на китайські облігації з боку іноземців, минулий місяць став четвертим місяцем припливу, пише Bloomberg.