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26 січня 2024, 12:52

США випередили Китай у перегонах за звання найбільшої економіки

ВВП США зріс на 6,3%, тоді як ВВП Китаю — лише на 4,6%. Це означає, що США випередили Китай у перегонах за звання першої економіки світу. Про це пише Bloomberg.

ВВП США зріс на 6,3%, тоді як ВВП Китаю — лише на 4,6%.

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Експерти чекали рецесії в США

Такий результат був несподіваний для багатьох аналітиків, які на початку 2023 року передбачали, що економіка США впаде у рецесію. Однак цього не сталося, і американська економіка змогла успішно подолати наслідки пандемії коронавірусу.

На користь США також свідчить ситуація на фондовому ринку. Акції американських компаній цього тижня досягли рекордних максимумів, тоді як китайські цінні папери втратили $6 трлн за останні 3 роки.

Китай, навпаки, бореться з низкою проблем, які стримують його економічне зростання. Країна стикається з кризою в нерухомості, дефляцією та зростанням безробіття.

Основні причини зміни лідерства

Найбільшою причиною зміни лідерства є різниця в монетарній політиці США та Китаю. Федеральна резервна система США підвищувала процентні ставки для боротьби з інфляцією, тоді як Китайський народний банк утримував ставки на низькому рівні, щоб стимулювати економіку.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+60
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
26 січня 2024, 12:59
#
Капіталізація американського ринку акцій в 5 разів більше ніж китайського. Інвестори роблять ставку на перемогу США
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
26 січня 2024, 13:17
#
США и Европа сами создали себе на пятую точку эту проблему,
десятилетиями размещая свои производства в Китае, позарившись
на сверхприбыль из-за дешевизны рабочей силы, накачивая Китай
новейшими технологиями…
+
+15
Pablito
Pablito
26 січня 2024, 13:32
#
А теперь все больше производств создается в Индии, Индонезии, Вьетнаме, Таиланде… Китай уже не в тренде. Теперь они больше пытаются ориентироваться на внутренние ресурсы и внутреннее потребление.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 січня 2024, 15:38
#
Только и того, что подняли Китай
до второй экономики мира по ВВП
и теперь по многим направлениям
зависят от импорта из Китая…
+
0
shabash
shabash
26 січня 2024, 15:19
#
ВВП США вырос на 6,3%, тогда как ВВП Китая — всего на 4,6%.

Номинальный ВВП. При поправках на инфляцию (в США в 2023 — 3.4%, в Китае — 0.2%) картина меняется.
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