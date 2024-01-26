США випередили Китай у перегонах за звання найбільшої економіки

ВВП США зріс на 6,3%, тоді як ВВП Китаю — лише на 4,6%. Це означає, що США випередили Китай у перегонах за звання першої економіки світу. Про це пише Bloomberg.

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Експерти чекали рецесії в США

Такий результат був несподіваний для багатьох аналітиків, які на початку 2023 року передбачали, що економіка США впаде у рецесію. Однак цього не сталося, і американська економіка змогла успішно подолати наслідки пандемії коронавірусу.

На користь США також свідчить ситуація на фондовому ринку. Акції американських компаній цього тижня досягли рекордних максимумів, тоді як китайські цінні папери втратили $6 трлн за останні 3 роки.

Китай, навпаки, бореться з низкою проблем, які стримують його економічне зростання. Країна стикається з кризою в нерухомості, дефляцією та зростанням безробіття.

Основні причини зміни лідерства

Найбільшою причиною зміни лідерства є різниця в монетарній політиці США та Китаю. Федеральна резервна система США підвищувала процентні ставки для боротьби з інфляцією, тоді як Китайський народний банк утримував ставки на низькому рівні, щоб стимулювати економіку.

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