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30 січня 2024, 13:56

Найбільші банки США наростили рекордні $154 мільярди надлишкового капіталу

У Сполучених Штатах великі банки, такі як Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, наростили рекордні надлишки капіталу на загальну суму $154 мільярди. Про це пише Bloomberg.

У Сполучених Штатах великі банки, такі як Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, наростили рекордні надлишки капіталу на загальну суму $154 мільярди.

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Як зазначає видання, «найбільші банки США побудували фортецю надлишкового капіталу, що перевищує їхні поточні потреби». З огляду на це аналітики Morgan Stanley підняли рейтинги цих банків до «привабливих», оскільки вони «мають найвищий рівень надмірного капіталу за всю історію».

Експерти також підвищили рейтинг Bank of New York Mellon Corp. до «врівноваженого», але знизили рейтинг Northern Trust Corp.

Читайте також: Фондові індекси США зросли, Dow Jones оновив рекорд

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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preyvanamor
preyvanamor
30 січня 2024, 15:24
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Ну так! пустопорожній «капітал» друкувати — це ж не матеріальні речі виробляти чи якісь там послуги надавати…
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