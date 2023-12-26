Українські біженці стають жертвами візової афери у Великій Британії

У Великій Британії фіксують випадки візового шахрайства, жертвами якого стають українські біженці. Про це повідомляє The Independent з посиланням на представників благодійних організацій.

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Українців обманом змушують платити сотні фунтів стерлінгів за листи з «дозволом на виїзд» до Великої Британії та фальшиві британські візи.

Зокрема, в організації Settled розповіли, що зараз мають справу з одним-п'ятьма такими випадками щотижня. Підробні візи неможливо визначити одразу, через що співробітники авіакомпаній дозволяють українцям подорожувати, а прикордонники констатують, що їхні документи недійсні.

Деяких жертв такого виду шахрайства визнали нелегальними мігрантами і вилучили їхні паспорти, але водночас у деяких випадках прикордонники все частіше надають українським жертвам шахрайства шестимісячні візи.

Однак благодійники стурбовані тим, що, незважаючи на отримання таких віз, деякі жертви шахрайства все ще залишаються без доступу до житла та пільг через те, що міські ради та співробітники Центру зайнятості не визнають їх легальними.

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії заявило, що постійно працює над виявленням і запобіганням таким випадкам шахрайства.

У Settled закликали МВС надати чіткі інструкції співробітникам Прикордонної служби щодо видачі тимчасових віз ошуканим українцям, а також закликає до більш активної комунікації, щоб забезпечити визнання цих віз легітимними з боку рад та інших органів влади.

Благодійна організація «Опора» також часто стикається з українцями, які стали жертвами візових афер.

«Можна з упевненістю сказати, що щотижня ми отримуємо два-три повідомлення від людей, які опинилися в такій ситуації», — сказав виконавчий директор організації Стен Бенеш в інтерв'ю The Independent.

За його словами, шахраї також часто пропонують біженцям в'їжджати до Британії через Ірландію, оскільки українці не завжди знають, що Ірландія не є частиною Великої Британії.

Британський Червоний Хрест також повідомив про невелику кількість випадків, коли британці оплачували українським сім'ям поїздку до Великої Британії з конкретною пропозицією роботи, але після прибуття з’ясовувалось, що умови працевлаштування значно відрізняються від тих, про які спочатку домовлялися.

Зокрема, фіксували випадки, коли додаткові витрати на проживання (комунальні платежі, витрати на харчування) використовуються як причина для того, щоб змусити людей працювати в умовах експлуатації.

Інші благодійні організації раніше попереджали про те, що господарі будинків, де проживають українці, виставляють завищені рахунки.