Посли ЄС погодили передання доходів від заморожених російських активів Україні

Посли Європейського Союзу досягли «принципової» згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Про це написало представництво головування Бельгії у Раді ЄС у соцмережі X .

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Що відомо

За даними представництва, «посли Євросоюзу досягли принципової згоди щодо пропозиції про використання надприбутку, пов'язаного із замороженими активами, для підтримки відновлення України».

Раніше Reuters називало Бельгію, Німеччину та Францію групою країн, яка гальмує отримання Україною коштів із заморожених активів рф.

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Союзники України в цілому згодні з тим, що росія має сплатити за збитки, завдані війною. Зокрема, про це заявив Bloomberg 22 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо.

За його словами, країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, дві третини яких зберігаються у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.