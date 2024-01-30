Посли Європейського Союзу досягли «принципової» згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Про це написало представництво головування Бельгії у Раді ЄС у соцмережі X.
Посли ЄС погодили передання доходів від заморожених російських активів Україні
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Що відомо
За даними представництва, «посли Євросоюзу досягли принципової згоди щодо пропозиції про використання надприбутку, пов'язаного із замороженими активами, для підтримки відновлення України».
Раніше Reuters називало Бельгію, Німеччину та Францію групою країн, яка гальмує отримання Україною коштів із заморожених активів рф.
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Союзники України в цілому згодні з тим, що росія має сплатити за збитки, завдані війною. Зокрема, про це заявив Bloomberg 22 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо.
За його словами, країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, дві третини яких зберігаються у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.
Коментарі - 5
EU Ambassadors just agreed in principle on a proposal on the use of windfall profits related to immobilised assets to support #Ukraine's reconstruction
Послы ЕС только что в принципе согласились с предложением об использовании непредвиденных прибылей, связанных с иммобилизованными активами, для поддержки восстановления Украины.
Как я понимаю — договорились в принципе (в общем, но не конкретно), непредвиденная прибыль (это доход с размещения средств так или нет? И какой обьем этой возможной прибыли). восстановления Украины (это скорее всего по завершению войны или когда?)
И что в этой новости такого для всех радостного?
Тем не менее- это хорошая новость, и она даже лучше той, где эти деньги напрямую передали бы Украине: тело денег, уже бы украли и распилили, а если только % давать- то в принципе это норм тема для поддержания штанов в будущем.
Спасибо что нашли время и обратили внимание на комментарий!
Ну, что пойду, лучше учиться мыть туалеты, как-то рядом с Вами, чувствую себя не совсем уютно, как-то даже не знаю, с ЧЕМ и сравнить.