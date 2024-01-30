Neuralink вперше вживила у мозок людини імплант

Neuralink провела першу в історії операцію з вживлення у мозок людини імпланту. За його допомогою можна керувати пристроями за допомогою думок. Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск у X.

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«Вчора перша людина отримала імплантат від Neuralink, відновлення пацієнта йде добре», — написав він.

Перший продукт Neuralink, який отримав назву Telepathy (Телепатія), дозволяє за допомогою думок керувати телефоном або компʼютером, а через них практично будь-яким пристроєм.

Першими власниками Telepathy стануть ті, хто не може рухати кінцівками.

Технологія Neuralink дозволяє імплантувати ультратонкі нитки в мозок. Вони приєднуються до спеціально чипа, електроди якого можуть зчитувати інформацію з нейронів у мозку.

Імплантати для зчитування мозкових сигналів — це технологія, яка існує десятиліттями. Але інновація Neuralink полягає в тому, що імплантати зробили бездротовими та збільшили кількість імплантованих електродів.

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