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30 січня 2024, 12:03

Neuralink вперше вживила у мозок людини імплант

Neuralink провела першу в історії операцію з вживлення у мозок людини імпланту. За його допомогою можна керувати пристроями за допомогою думок. Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск у X.

Neuralink провела першу в історії операцію з вживлення у мозок людини імпланту.

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«Вчора перша людина отримала імплантат від Neuralink, відновлення пацієнта йде добре», — написав він.

Перший продукт Neuralink, який отримав назву Telepathy (Телепатія), дозволяє за допомогою думок керувати телефоном або компʼютером, а через них практично будь-яким пристроєм.

Першими власниками Telepathy стануть ті, хто не може рухати кінцівками.

Технологія Neuralink дозволяє імплантувати ультратонкі нитки в мозок. Вони приєднуються до спеціально чипа, електроди якого можуть зчитувати інформацію з нейронів у мозку.

Імплантати для зчитування мозкових сигналів — це технологія, яка існує десятиліттями. Але інновація Neuralink полягає в тому, що імплантати зробили бездротовими та збільшили кількість імплантованих електродів.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
greenozon
greenozon
30 січня 2024, 12:07
#
Нова ера в людства загалом
цікаво, чи є в Маска конкуренти по «роботизації» людства?
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
30 січня 2024, 15:37
#
Скоро розпочнеться «добровільна» чіпізація.
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