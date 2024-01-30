Neuralink провела першу в історії операцію з вживлення у мозок людини імпланту. За його допомогою можна керувати пристроями за допомогою думок. Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск у X.
Neuralink вперше вживила у мозок людини імплант
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«Вчора перша людина отримала імплантат від Neuralink, відновлення пацієнта йде добре», — написав він.
Перший продукт Neuralink, який отримав назву Telepathy (Телепатія), дозволяє за допомогою думок керувати телефоном або компʼютером, а через них практично будь-яким пристроєм.
Першими власниками Telepathy стануть ті, хто не може рухати кінцівками.
Технологія Neuralink дозволяє імплантувати ультратонкі нитки в мозок. Вони приєднуються до спеціально чипа, електроди якого можуть зчитувати інформацію з нейронів у мозку.
Імплантати для зчитування мозкових сигналів — це технологія, яка існує десятиліттями. Але інновація Neuralink полягає в тому, що імплантати зробили бездротовими та збільшили кількість імплантованих електродів.
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Коментарі - 2
цікаво, чи є в Маска конкуренти по «роботизації» людства?