Біткоїн подолав позначку в $43 000, SEC звинуватила HyperFund у шахрайстві: що нового на ринку

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 січня 2024, 11:35

Біткоїн подолав позначку в $43 000, SEC звинуватила HyperFund у шахрайстві: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Біткоїн подолав позначку в $43 000

Увечері 29 січня 2024 року курс біткоїна подолав позначку в $43 000. Вартість активу в моменті досягла $43 712, але потім відкотилася. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини біткоїн торгується біля $43 350. Нагадаємо, минулого тижня, з 22 по 28 січня, перша криптовлаюта падала нижче $39 000.

Загалом по ринку ситуація сприятлива. Більшість активів з топ-10 за показником капіталізації, відзначилися за добу приростом.

SEC звинуватила HyperFund у шахрайстві на $1,7 мільярда

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) висунула обвинувачення криптопроєкту HyperFund в обмані інвесторів на $1,7 млрд.

Згідно з позовом, засновники компанії Сю Лі та Бренда Чунга, також відомі як Сем Лі та Bitcoin Beautee, у період із 2020 до 2022 року залучили вищевказану суму від «людей з усього світу».

Засновники рекламували HyperFund як можливість «інвестувати в прибуткові операції з видобутку криптовалют», але насправді це була фінансова піраміда без реальних джерел доходу, стверджує SEC. У підсумку до кінця 2022 року проєкт звалився, а інвестори втратили кошти.

За словами представників регулятора, Лі та Чунга «знали або з необережності не здогадувалися», що HyperFund являє собою схему Понці.

Відомство висунуло звинувачення співзасновникам HyperFund у порушенні федеральних законів про цінні папери, що стосуються боротьби з шахрайством і реєстрації компанії. Прокуратура США в окрузі Мериленд також висунула кримінальні звинувачення проти них.

Чунга вже визнала себе винною у змові з метою шахрайства з цінними паперами. Вона погодилася врегулювати претензії, відшкодувавши вкрадені кошти та виплативши цивільні штрафи, розмір яких визначить суд.

Coinbase стягуватиме комісію за конвертацію USDC у долари

Coinbase стягуватиме комісію від 0,1% до 0,2% за конвертацію USDC у долари з переказів на суму понад $75 млн на місяць. Нововведення набуде чинності 5 лютого 2024 року.

Градація сум і зборів така:

  • до $75 млн — 0%;
  • від $75 млн до $150 млн — 0,1%;
  • від $150 млн до $500 млн — 0,15%;
  • понад $500 млн — 0,2%.

У компанії зазначили, збір стягуватиметься тільки з тієї суми, яка перевищує ліміт у $75 млн за ковзний 30-денний період.

Цю так звану «чисту конверсію» визначають шляхом віднімання загального обсягу переказів доларів в USDC від суми угод з обміну USDC на долари за місяць.

Біржа навела приклад розрахунку комісії. Клієнт, А обміняв $100 млн на USDC. Потім, того ж місяця, він конвертував $300 млн USDC у долари. Обсяг «чистої конверсії» складе $200 млн.

У такому разі розрахунок комісії буде таким:

  • $75 млн — 0%;
  • $75 млн — 0,1%;
  • $50 млн — 0,15%.

Збір не стягуватиметься з деяких клієнтів. Це ті, чий усереднений баланс в USDC за місяць перевищує $100 млн, і власники USDC на суму понад $500 млн. Також у списку винятків учасники «програми ліквідності» біржі першого і другого рівнів.

Торік вдалося повернути $675 мільйонів із викрадених хакерами коштів

У 2023 році збиток від хакерських атак становив $2,61 млрд, з яких вдалося повернути $674,9 млн. Про це завили експерти PeckShield.

Порівняно з 2022 роком збитки скоротилися на 27,78%. Загалом у 2023 році зафіксовано понад 600 інцидентів, пов’язаних із кібербезпекою.

З $2,61 млрд $1,51 млрд припадає на зломи, $1,1 млрд — на різного роду шахрайські схеми. Найбільш уразливим сектором, згідно зі звітом, залишається DeFi.

На децентралізовані протоколи припадає частка в 67% від усього збитку, додали експерти. Серед зломів найбільш часто використовуваним залишається метод із миттєвими позиками — 40% від усіх втрат.

Примітно, обсяг коштів, які вдалося повернути, зріс у 2023 році вп’ятеро — з $133 млн до $674,9 млн. Це вказує на розвиток координації криптоекспертів і контрагентів із правоохоронними органами, зазначили експерти.

До списку найбільших зломів за даними PeckShield увійшли:

  • Mixin Network;
  • Euler Finance;
  • Poloniex і HTX;
  • Orbit Chain.

У JPMorgan заявили про зниження інтересу до спотових біткоїн-ETF

Інтерес інвесторів до спотових біткоїн-ETF починає сповільнюватися. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт банку JPMorgan.

За даними аналітиків, з 11 до 24 січня 2024 року приплив коштів у дев’ять біткоїн-фондів склав $857 млн.

У звіті зазначається, що 24 січня біткоїн-ETF отримали приплив ліквідності у розмірі близько $270 млн. Проте якщо врахувати показники фонду GBTC від Grayscale Investment, то загальний чистий відтік склав близько $153 млн.

«JPMorgan назвав показники відтоку „такими, що розчаровують“, вказавши їх як причину зниження рейтингу криптовалютної біржі Coinbase…», — йдеться в повідомленні.

Проте експерти підкреслили, що навіть попри зменшення попиту, запуск біткоїн-фондів став найуспішнішим в історії, як за торговими показниками, так і за припливом коштів.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
30 січня 2024, 12:09
#
…а тим часом з біткоїнЕТФ минулого тижня вивели 0,5 лярда баксів. Шортонули, зафіксували, вивели. Всі бажаючі відлати свої гроші вже там, нових мало.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами