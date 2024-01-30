Біткоїн подолав позначку в $43 000, SEC звинуватила HyperFund у шахрайстві: що нового на ринку

Біткоїн подолав позначку в $43 000

Увечері 29 січня 2024 року курс біткоїна подолав позначку в $43 000. Вартість активу в моменті досягла $43 712, але потім відкотилася. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини біткоїн торгується біля $43 350. Нагадаємо, минулого тижня, з 22 по 28 січня, перша криптовлаюта падала нижче $39 000.

Загалом по ринку ситуація сприятлива. Більшість активів з топ-10 за показником капіталізації, відзначилися за добу приростом.

SEC звинуватила HyperFund у шахрайстві на $1,7 мільярда

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) висунула обвинувачення криптопроєкту HyperFund в обмані інвесторів на $1,7 млрд.

Згідно з позовом, засновники компанії Сю Лі та Бренда Чунга, також відомі як Сем Лі та Bitcoin Beautee, у період із 2020 до 2022 року залучили вищевказану суму від «людей з усього світу».

Засновники рекламували HyperFund як можливість «інвестувати в прибуткові операції з видобутку криптовалют», але насправді це була фінансова піраміда без реальних джерел доходу, стверджує SEC. У підсумку до кінця 2022 року проєкт звалився, а інвестори втратили кошти.

За словами представників регулятора, Лі та Чунга «знали або з необережності не здогадувалися», що HyperFund являє собою схему Понці.

Відомство висунуло звинувачення співзасновникам HyperFund у порушенні федеральних законів про цінні папери, що стосуються боротьби з шахрайством і реєстрації компанії. Прокуратура США в окрузі Мериленд також висунула кримінальні звинувачення проти них.

Чунга вже визнала себе винною у змові з метою шахрайства з цінними паперами. Вона погодилася врегулювати претензії, відшкодувавши вкрадені кошти та виплативши цивільні штрафи, розмір яких визначить суд.

Coinbase стягуватиме комісію за конвертацію USDC у долари

Coinbase стягуватиме комісію від 0,1% до 0,2% за конвертацію USDC у долари з переказів на суму понад $75 млн на місяць. Нововведення набуде чинності 5 лютого 2024 року.

Градація сум і зборів така:

до $75 млн — 0%;

від $75 млн до $150 млн — 0,1%;

від $150 млн до $500 млн — 0,15%;

понад $500 млн — 0,2%.

У компанії зазначили, збір стягуватиметься тільки з тієї суми, яка перевищує ліміт у $75 млн за ковзний 30-денний період.

Цю так звану «чисту конверсію» визначають шляхом віднімання загального обсягу переказів доларів в USDC від суми угод з обміну USDC на долари за місяць.

Біржа навела приклад розрахунку комісії. Клієнт, А обміняв $100 млн на USDC. Потім, того ж місяця, він конвертував $300 млн USDC у долари. Обсяг «чистої конверсії» складе $200 млн.

У такому разі розрахунок комісії буде таким:

$75 млн — 0%;

$75 млн — 0,1%;

$50 млн — 0,15%.

Збір не стягуватиметься з деяких клієнтів. Це ті, чий усереднений баланс в USDC за місяць перевищує $100 млн, і власники USDC на суму понад $500 млн. Також у списку винятків учасники «програми ліквідності» біржі першого і другого рівнів.

Торік вдалося повернути $675 мільйонів із викрадених хакерами коштів

У 2023 році збиток від хакерських атак становив $2,61 млрд, з яких вдалося повернути $674,9 млн. Про це завили експерти PeckShield.

Порівняно з 2022 роком збитки скоротилися на 27,78%. Загалом у 2023 році зафіксовано понад 600 інцидентів, пов’язаних із кібербезпекою.

З $2,61 млрд $1,51 млрд припадає на зломи, $1,1 млрд — на різного роду шахрайські схеми. Найбільш уразливим сектором, згідно зі звітом, залишається DeFi.

На децентралізовані протоколи припадає частка в 67% від усього збитку, додали експерти. Серед зломів найбільш часто використовуваним залишається метод із миттєвими позиками — 40% від усіх втрат.

Примітно, обсяг коштів, які вдалося повернути, зріс у 2023 році вп’ятеро — з $133 млн до $674,9 млн. Це вказує на розвиток координації криптоекспертів і контрагентів із правоохоронними органами, зазначили експерти.

До списку найбільших зломів за даними PeckShield увійшли:

Mixin Network;

Euler Finance;

Poloniex і HTX;

Orbit Chain.

У JPMorgan заявили про зниження інтересу до спотових біткоїн-ETF

Інтерес інвесторів до спотових біткоїн-ETF починає сповільнюватися. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт банку JPMorgan.

За даними аналітиків, з 11 до 24 січня 2024 року приплив коштів у дев’ять біткоїн-фондів склав $857 млн.

У звіті зазначається, що 24 січня біткоїн-ETF отримали приплив ліквідності у розмірі близько $270 млн. Проте якщо врахувати показники фонду GBTC від Grayscale Investment, то загальний чистий відтік склав близько $153 млн.

«JPMorgan назвав показники відтоку „такими, що розчаровують“, вказавши їх як причину зниження рейтингу криптовалютної біржі Coinbase…», — йдеться в повідомленні.

Проте експерти підкреслили, що навіть попри зменшення попиту, запуск біткоїн-фондів став найуспішнішим в історії, як за торговими показниками, так і за припливом коштів.