Страхові ARX та ARX life зібрали 4 млд грн премій у 2023 році

За підсумками 2023 року страхова ARX — № 1 на українському ринку за основними показниками: страхові премії, чисті страхові премії, капітал, чистий прибуток тощо.

У 2024 році компанія святкує своє 30-річчя. За ці роки ARX доказала свою надійність та стійкість, проходячи зі своїми клієнтами усі етапи становлення незалежної держави Україна. Компанія поряд, полегшуючи своїм клієнтам фінансове навантаження та підтримуючи їх у складні часи.

«Довіра, амбіція, адаптивність, відповідальність. Це головні риси, які потрібні нашим менеджерам, щоб компанія завжди залишалась справжнім лідером ринку та найкращою страховою компанією. І кожен працівник нашого великого колективу, кожен клієнт має бути впевнений, що компанія завжди прийде на допомогу у скрутний час. Зараз це особливо важливо», — говорить Голова Правління компанії ARX Андрій Перетяжко.

*Основні фінансові показники 2023 року:

За 2023 рік компанії ARX та ARX Life зібрали 4 млрд грн страхових премій, що на 32% більше, ніж минулого року.

Чистий прибуток по компаніях ARX та ARX Life становить 504 555 тис. грн, що є найкращим результатом на ринку.

Займаючи провідні позиції на ринку з автострахування КАСКО, компанія ARX зібрала майже 2 млрд грн премій у цьому сегменті. Це на 29% більше, ніж минулого року. КАСКО від ARX повноцінно працює за кордоном, дозволяючи українцям отримувати необхідний захист свого авто за межами України.

Суми премій за іншими ключовими направленнями:

ОСЦПВ — 0,3 млрд грн (+27% до 2022 року)

— 0,3 млрд грн (+27% до 2022 року) ДМС (медичне страхування) — понад 0,5 млрд грн (+22% до 2022 року)

— понад 0,5 млрд грн (+22% до 2022 року) Страхуванню майна — понад 0,4 млрд грн (+38% до 2022 року)

Нові продукти та сервіси ARX

ARX кожного року запускає нові продукти та інноваційні рішення на різні потреби.

У 2023 ми впровадили такі нові продукти та сервіси:

МініКАСКО — економне КАСКО, покриває основний ризик на дорогах — ДТП як з вини водія, так і без. Ціна поліса стартує від 1175 грн. Працює на території України.

— економне КАСКО, покриває основний ризик на дорогах — ДТП як з вини водія, так і без. Ціна поліса стартує від 1175 грн. Працює на території України. КАСКО «Залізний купол» — продукт, який захищає авто від воєнних ризиків. Покриває ушкодження та повну загибель від ракет, бпла, уламків.

— продукт, який захищає авто від воєнних ризиків. Покриває ушкодження та повну загибель від ракет, бпла, уламків. Поліс КАСКО без візиту в офіс — тепер для придбання поліса КАСКО, якщо авто підлягає огляду, можна самостійно провести його фотовідеофіксацію у застосунку для смартфонів MyARX.

— тепер для придбання поліса КАСКО, якщо авто підлягає огляду, можна самостійно провести його фотовідеофіксацію у застосунку для смартфонів MyARX. Поетапне врегулювання справи — ще одне оновлення cтрахового застосунку MyARX. Тепер можна бачити реєстрацію справи, розгляд справи, визначення суми збитку, рішення по справі, суму виплати й одержувача.

Загалом, маючи застосунок MyARX, клієнт може вирішити практично усі свої питання за допомогою смартфона: слідкувати за своїми договорами та договорами родини, купувати нові договори, спілкуватися з компанією напряму, робити відеоогляд авто.

Слоган компанії: «ARX з тобою!». Ми робимо максимум, щоб виконувати свої обов’язки найкращим чином та допомагати клієнтам, співробітникам, суспільству. Це не просто бізнес- філософія — це конкретні цифри та факти. Кожний напрямок контролюється та заміряється на постійній основі, у т.ч. незалежними інструментами вже багато років.

Навіть у самі темні часи ARX поряд зі своїми клієнтами. Компанія залишається поруч, працює для Перемоги!

*Регуляторна звітність, підготовлена відповідно до МСФО 4