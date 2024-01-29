Річна волатильність біткоїна досягла найнижчого за 12 років рівня. Про це пише ForkLog із посиланням на аналітика Creative Planning Чарлі Білелло.
29 січня 2024, 19:44
Волатильність біткоїна скоротилась до мінімуму у річному вимірі
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Показник значно коливався по роках, але загалом продемонстрував чіткий спадний тренд за цей період. Зі 179% у січні 2012 року він знизився до 45% на початок поточного.
Більш високий показник означає значну мінливість цін і сигналізує про більшу непередбачуваність ринку. Низькі значення метрики припускають набагато стабільніші умови трейдингу.
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Джерело: Мінфін
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