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29 січня 2024, 18:21

У Німеччині різко зросла кількість фальшивих купюр: конфіскували 5 млн євро

У Німеччині протягом минулого року різко зросла кількість фальшивих купюр. Влада конфіскувала понад 5 млн євро. Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на центробанк країни.

У Німеччині протягом минулого року різко зросла кількість фальшивих купюр.

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Як пише видання, з обігу було вилучено близько 56 600 банкнот теоретичною вартістю майже 5,1 мільйона євро.

Цифри, оприлюднені центральним банком країни свідчать про збільшення кількості банкнот на 28% і збільшення номінальної вартості на 90% порівняно з 2022 роком. Найбільше всього зустрічались підробні банкноти номіналом 200 та 500 євро.

Втім, у німецькому центробанку зазначили, що цифри далекі від рекорду 2015 року — тоді були виявлено 95 400 фальшивих купюр.

У регуляторі також наголосили, що ризик контакту з підробленими грошима для звичайних громадян залишається низьким. Згідно з підрахунками Бундесбанку, у 2023 році в Німеччині на 10 тис жителів припадало в середньому сім фальшивих банкнот.

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Джерело: Мінфін
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