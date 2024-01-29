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29 січня 2024, 17:50

З 2014 року у роботі Мін'юсту з'явилося понад 5 інвестиційних арбітражів

З 2014 року в роботі міністерства з'явилося понад 5 інвестиційних арбітражів, у яких також як в історії із Сенс Банком, заявлялося про експропріацію іноземних активів на території України. Про це у відповідь на запит «Мінфіну» повідомила заступник міністра юстиції Ірина Мудра.

З 2014 року в роботі міністерства з'явилося понад 5 інвестиційних арбітражів, у яких також як в історії із Сенс Банком, заявлялося про експропріацію іноземних активів на території України.
Фото: заступник міністра юстиції Ірина Мудра

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5 інвестиційних арбітражів

State Development Corporation «VEB.RF» v. Ukraine — звинувачення російського Зовнішекономбанку в експропріації інвестицій, здійснених в український банк ПАТ «Промінвестбанк».

Gilward Investments BV v. Ukraine — звинувачення нідерландської компанії Gilward Investments BV (була акціонером збанкрутілої авіакомпанії «Аеросвіт») в експропріації 18,5 га землі.

Misen Energy AB (publ) та Misen Enterprises AB v. Ukraine — звинувачення шведської енергетичної компанії у непрямій експропріації інвестицій у зв'язку з окремими регуляторними заходами.

Читайте: Мін'юст України спростував подання позову за націоналізацію Сенс Банку та розповів про зміст запиту ексвласників

Emergofin BV та Velbay Holdings Ltd. v. Ukraine — звинувачення нідерландської Emergofin BV та кіпрської Velbay Holdings Ltd. в експропріації акцій ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». Позивачів пов'язують із російським «РусАлом» та його власниками Олегом Дерипаскою та Михайлом Прохоровим.

«Мін'юст зазначає, що з згаданих вище справ поки не було винесено остаточних арбітражних рішень», — уточнила нам Ірина Мудра.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що колишній акціонер українського Сенс Банку, компанія ABH Holdings SA з Люксембургу, доки не подала позов проти України за націоналізацію банку, вона зареєструвала лише запит на арбітраж до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів (International Center for Settlement of Investment) Disputes, ICSID).

Націоналізація Сенс Банку відбулася 21 липня 2023 року. А 4 січня 2024 року компанія ABH Holdings SA (ABHH), контрольована російськими ексвласниками української Альфи, заявила про подачу проти України 29 грудня 2023-го «запиту на арбітраж та позовної заяви» (цитата) до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів (International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID).

Джерело: Мінфін
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