FIFA продовжила спонсорський контракт з Visa

Міжнародна федерація футболу (FIFA) оголосила про продовження партнерських відносин із міжнародною платіжною системою Visa до кінця 2026 року. Про це повідомляє пресслужба FIFA.

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Подробиці нового спонсорського контракту не розголошуються. При цьому попередня восьмирічна угода (з 2014 по 2022 рр.) оцінювалася в суму понад 170 млн дол.

Дія контракту з Visa поширюватиметься на всі великі турніри FIFA, включно з чоловічим чемпіонатом світу-2026 у Мексиці, Канаді та США. Під час них компанія матиме право рекламувати свої послуги і проводити презентації нових продуктів.

Власники карток отримають доступ до залаштунків заходів FIFA і зможуть стати ексклюзивними учасниками «різноманітних інноваційних акцій у магазинах і онлайн-магазинах FIFA протягом усього терміну партнерства», йдеться у заяві.

Співпраця Visa і FIFA розпочалася у 2007 році, коли завершилося партнерство міжнародної федерації з конкурентом — системою Mastercard.