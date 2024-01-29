Плану «Б» немає: аргентинський президент продовжить свою політику жорсткої економії

Нещодавно обраний президент Аргентини Хавʼєр Мілей не збирається змінювати свою економічну політику й продовжить приватизацію та скорочення робочих місць, попри те, що його дії викликають протести. Про це Мілей розповів у інтерв'ю для The Wall Street Journal.

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Що заявив президент

«Плану „Б“ немає. Ми не збираємось змінювати економічну політику, навіть якщо вона викликає значні труднощі», сказав Мілей.

Президент Аргентини зазначив, що буде приватизовувати всі державні компанії, які зможе й не відмовиться від ідеї доларизації Аргентини.

Мілей зазначив, що зараз держава накопичує доларові резерви й вже купила $5 млрд, наблизивши загальний показник резервів до $8 млрд. Після розв'язання усіх проблем Центрального банку Аргентини, кроки по доларизації Аргентини будуть більш помітними.

«Економіст з бензопилою»

Нагадаємо, що Хавʼєр Мілей став президентом 10 грудня 2023 року. Його було обрано на тлі краху економічної політики в державі. Інфляція в Аргентині торік сягнула 200%, а девальвація песо — 50%.

Мілей, який вирізнявся серед інших політиків, своєю популістичною риторикою отримав 56% голосів, що стало рекордом для Аргентини. Його називають «економіст з бензопилою», оскільки у передвиборчих перегонах Мілей обрав саме такий образ.

У своїй переможній промові Мілей пообіцяв нову політичну еру, розпочати реконструкцію Аргентини та покласти край її економічному занепаду.

У зовнішній політиці Мілей виступає за тісніші відносини зі Сполученими Штатами та Ізраїлем, підтримує Україну у війні з росією і дистанціює Аргентину від геополітичних зв'язків з Китаєм.

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