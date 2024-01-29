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29 січня 2024, 11:21

Євро може замінити єну як валюту для carry trade

Євро може замінити єну як валюта для операцій carry trade, оскільки в Японії хочуть підняти облікові ставки, а в ЄС навпаки йде тенденція до їх зниження. Про це пише Bloomberg.

Євро може замінити єну як валюта для операцій carry trade, оскільки в Японії хочуть підняти облікові ставки, а в ЄС навпаки йде тенденція до їх зниження.

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Зниження європейських процентних ставок робить євро головним кандидатом на фінансування операцій з продажу валюти, що посилює тиск на цю валюту.

Carry trade — це фінансові операції із валютами, які мають різну облікову ставку, та валюта яка має нижчу ставку використовується для купівлі, тоді як валюта із вищою ставкою використовується для інвестиції.

Великі американські інвестиційні компанії, такі як Goldman Sachs Group Inc. і JPMorgan Chase & Co. рекомендують позичати євро для купівлі більш ризикованих і високоприбуткових валют.

25 січня Європейський центробанк (ЄЦБ) знову зберіг три ключові ставки на попередньому рівні: базову — 4,5%, за маржинальною кредитною лінією — 4,75%, за депозитною лінією — 4%.

Очікується, що ключова ставка в єврозоні знизиться до кінця 2024 року до 2,5% порівняно з 4% у США.

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Джерело: Мінфін
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