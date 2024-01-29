Національний банк працює над другим етапом валютної лібералізації. Про це розповів голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв'ю для «Останній Капіталіст».
29 січня 2024, 9:37
Голова НБУ анонсував другий етап валютної лібералізації (відео)
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Що анонсував Пишний
«У нас попереду другий етап валютної лібералізації, пом'якшення валютних обмежень, який передбачає певні послаблення щодо торгового фінансування. Який передбачає, в тому числі і можливість сплати відсотків по зобов'язаннях українських емітентів», — сказав він.
Водночас наразі пом'якшення обмежень не передбачає повернення основної суми і тіла відповідних зобов'язань. Пишний каже, що це буде на наступному етапі валютної лібералізації.
Він додав, що базова мета валютних обмежень полягає в тому, що в Україну повинні прийти нові гроші.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Ну так, звісно, що гроші йдуть завжди туди, де більше обмежень.