Голова НБУ анонсував другий етап валютної лібералізації (відео)

Національний банк працює над другим етапом валютної лібералізації. Про це розповів голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв'ю для «Останній Капіталіст».

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Що анонсував Пишний

«У нас попереду другий етап валютної лібералізації, пом'якшення валютних обмежень, який передбачає певні послаблення щодо торгового фінансування. Який передбачає, в тому числі і можливість сплати відсотків по зобов'язаннях українських емітентів», — сказав він.

Водночас наразі пом'якшення обмежень не передбачає повернення основної суми і тіла відповідних зобов'язань. Пишний каже, що це буде на наступному етапі валютної лібералізації.

Він додав, що базова мета валютних обмежень полягає в тому, що в Україну повинні прийти нові гроші.