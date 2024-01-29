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29 січня 2024, 9:37

Голова НБУ анонсував другий етап валютної лібералізації (відео)

Національний банк працює над другим етапом валютної лібералізації. Про це розповів голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв'ю для «Останній Капіталіст».

Національний банк працює над другим етапом валютної лібералізації.
Фото:depositphotos

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Що анонсував Пишний

«У нас попереду другий етап валютної лібералізації, пом'якшення валютних обмежень, який передбачає певні послаблення щодо торгового фінансування. Який передбачає, в тому числі і можливість сплати відсотків по зобов'язаннях українських емітентів», — сказав він.

Водночас наразі пом'якшення обмежень не передбачає повернення основної суми і тіла відповідних зобов'язань. Пишний каже, що це буде на наступному етапі валютної лібералізації.

Він додав, що базова мета валютних обмежень полягає в тому, що в Україну повинні прийти нові гроші.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+78
YevgenMuza
YevgenMuza
29 січня 2024, 9:42
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Він додав, що базова мета валютних обмежень полягає в тому, що в Україну повинні прийти нові гроші.

Ну так, звісно, що гроші йдуть завжди туди, де більше обмежень.
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+9
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
29 січня 2024, 10:00
#
Я спробував повернути частину коштів з євроброкера на рахунок в Україні. Банк не прийняв… фінмон назад відправив бо я не маю ліцензії інвестора. Е-ліміт потрібен…
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
29 січня 2024, 10:22
#
А Револют не хоче реєструвати, бо Україна… Вайз зареєстрував, але закрив поповнення не з України. Тому НБУ таки гарно допомагає…
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