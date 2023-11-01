Evergrande Group запропонувала кредиторам обміняти борг на акції дочок

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Багатопрофільна компанія, яка є одним із найбільших забудовників у Китаї, запропонувала кредиторам обміняти борг на акції своїх дочірніх компаній Evergrande Property Services та Evergrande New Energy Vehicle.

Власникам доларових облігацій може бути запропоновано приблизно 30% акцій кожної з двох дочірніх компаній забудовника, які торгуються на Гонконзькій фондовій біржі. За даними агентства, іноземні інвестори володіють облігаціями компанії на суму близько $19 млрд. Угода має бути схвалена китайськими органами, що регулюють.

За даними LSEG (колишній Refinitiv), доларові облігації забудовника Evergrande у вівторок, 31 жовтня, торгувалися за ціною близько 2,25% від номіналу. Папери China Evergrande Group у середу, 1 жовтня, закрилися на рівні 0,2 гонконгських доларів. З початку року вони подешевшали на 88%.

Акції компанії з управління нерухомістю Evergrande Property Services Group та виробника автомобілів Evergrande New Energy Vehicle Group впали більш ніж на 80% цього року на тлі боргових проблем Evergrande. Материнській компанії належить 52% підрозділу нерухомості та 59% автомобільної компанії. Загальна ринкова вартість двох дочірніх компаній Evergrande станом на середу, 1 листопада, становила близько 9 млрд. гонконгських доларів ($1,15 млрд.).

Нагадаємо У понеділок, 30 жовтня, суд Гонконгу відклав розгляд питання ліквідації China Evergrande Group до 4 грудня. Він зобов'язав компанію сформувати конкретний план реструктуризації обов'язку перед слуханням ліквідації. Відсутність плану реструктуризації боргів може призвести до винесення рішення про ліквідацію холдингу. Справа Evergrande у суді Гонконгу розглядається у зв'язку з поданим у 2022 році позовом від Top Shine Global Limited of Intershore Consult до компанії China Evergrande. Акції Evergrande після новини про перенесення засідання впали майже на 10%, до 0,21 долара Гонконгу, на торгах 30 жовтня.

Раніше Evergrande працювала над планом реструктуризації свого офшорного боргу на загальну суму $23 млрд. Проте цей процес було перервано у вересні після новини про те, що засновник і голова Evergrande Хуей Ка Ян перебуває під наглядом поліції через розслідування можливих порушень з боку мільярдера. Через розслідування підрозділу Evergrande заборонили випускати нові доларові облігації, що було однією з умов реструктуризації. На цьому фоні голосування кредиторів Evergrande щодо плану реструктуризації, заплановане на кінець вересня, було скасовано.