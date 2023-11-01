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1 листопада 2023, 15:51 Читать на русском

Evergrande Group запропонувала кредиторам обміняти борг на акції дочок

Холдинг China Evergrande Group запропонував новий план погашення боргу для іноземних кредиторів, повідомив агентство Reuters.

Холдинг China Evergrande Group запропонував новий план погашення боргу для іноземних кредиторів, повідомив агентство Reuters.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоБагатопрофільна компанія, яка є одним із найбільших забудовників у Китаї, запропонувала кредиторам обміняти борг на акції своїх дочірніх компаній Evergrande Property Services та Evergrande New Energy Vehicle.
Фото: nerukhomi.ua

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Що відомо

Багатопрофільна компанія, яка є одним із найбільших забудовників у Китаї, запропонувала кредиторам обміняти борг на акції своїх дочірніх компаній Evergrande Property Services та Evergrande New Energy Vehicle.

Власникам доларових облігацій може бути запропоновано приблизно 30% акцій кожної з двох дочірніх компаній забудовника, які торгуються на Гонконзькій фондовій біржі. За даними агентства, іноземні інвестори володіють облігаціями компанії на суму близько $19 млрд. Угода має бути схвалена китайськими органами, що регулюють.

Читайте також: Акції Evergrande впали другий день поспіль після того, як підрозділ девелопера пропустив виплату за облігаціями

За даними LSEG (колишній Refinitiv), доларові облігації забудовника Evergrande у вівторок, 31 жовтня, торгувалися за ціною близько 2,25% від номіналу. Папери China Evergrande Group у середу, 1 жовтня, закрилися на рівні 0,2 гонконгських доларів. З початку року вони подешевшали на 88%.

Акції компанії з управління нерухомістю Evergrande Property Services Group та виробника автомобілів Evergrande New Energy Vehicle Group впали більш ніж на 80% цього року на тлі боргових проблем Evergrande. Материнській компанії належить 52% підрозділу нерухомості та 59% автомобільної компанії.

Загальна ринкова вартість двох дочірніх компаній Evergrande станом на середу, 1 листопада, становила близько 9 млрд. гонконгських доларів ($1,15 млрд.).

Нагадаємо

У понеділок, 30 жовтня, суд Гонконгу відклав розгляд питання ліквідації China Evergrande Group до 4 грудня. Він зобов'язав компанію сформувати конкретний план реструктуризації обов'язку перед слуханням ліквідації. Відсутність плану реструктуризації боргів може призвести до винесення рішення про ліквідацію холдингу.
Справа Evergrande у суді Гонконгу розглядається у зв'язку з поданим у 2022 році позовом від Top Shine Global Limited of Intershore Consult до компанії China Evergrande. Акції Evergrande після новини про перенесення засідання впали майже на 10%, до 0,21 долара Гонконгу, на торгах 30 жовтня.

Раніше Evergrande працювала над планом реструктуризації свого офшорного боргу на загальну суму $23 млрд. Проте цей процес було перервано у вересні після новини про те, що засновник і голова Evergrande Хуей Ка Ян перебуває під наглядом поліції через розслідування можливих порушень з боку мільярдера. Через розслідування підрозділу Evergrande заборонили випускати нові доларові облігації, що було однією з умов реструктуризації. На цьому фоні голосування кредиторів Evergrande щодо плану реструктуризації, заплановане на кінець вересня, було скасовано.

Evergrande Group — один із найбільших китайських забудовників. Компанія була заснована в 1996 році і для реалізації своїх проєктів брала кошти у борг. У результаті до кінця 2021 року сума її зобов'язань перевищила $300 млрд.

Джерело: Мінфін
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