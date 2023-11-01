Холдинг China Evergrande Group запропонував новий план погашення боргу для іноземних кредиторів, повідомив агентство Reuters.
Evergrande Group запропонувала кредиторам обміняти борг на акції дочок
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Що відомо
Багатопрофільна компанія, яка є одним із найбільших забудовників у Китаї, запропонувала кредиторам обміняти борг на акції своїх дочірніх компаній Evergrande Property Services та Evergrande New Energy Vehicle.
Власникам доларових облігацій може бути запропоновано приблизно 30% акцій кожної з двох дочірніх компаній забудовника, які торгуються на Гонконзькій фондовій біржі. За даними агентства, іноземні інвестори володіють облігаціями компанії на суму близько $19 млрд. Угода має бути схвалена китайськими органами, що регулюють.
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За даними LSEG (колишній Refinitiv), доларові облігації забудовника Evergrande у вівторок, 31 жовтня, торгувалися за ціною близько 2,25% від номіналу. Папери China Evergrande Group у середу, 1 жовтня, закрилися на рівні 0,2 гонконгських доларів. З початку року вони подешевшали на 88%.
Акції компанії з управління нерухомістю Evergrande Property Services Group та виробника автомобілів Evergrande New Energy Vehicle Group впали більш ніж на 80% цього року на тлі боргових проблем Evergrande. Материнській компанії належить 52% підрозділу нерухомості та 59% автомобільної компанії.
Загальна ринкова вартість двох дочірніх компаній Evergrande станом на середу, 1 листопада, становила близько 9 млрд. гонконгських доларів ($1,15 млрд.).
Нагадаємо
Раніше Evergrande працювала над планом реструктуризації свого офшорного боргу на загальну суму $23 млрд. Проте цей процес було перервано у вересні після новини про те, що засновник і голова Evergrande Хуей Ка Ян перебуває під наглядом поліції через розслідування можливих порушень з боку мільярдера. Через розслідування підрозділу Evergrande заборонили випускати нові доларові облігації, що було однією з умов реструктуризації. На цьому фоні голосування кредиторів Evergrande щодо плану реструктуризації, заплановане на кінець вересня, було скасовано.
Evergrande Group — один із найбільших китайських забудовників. Компанія була заснована в 1996 році і для реалізації своїх проєктів брала кошти у борг. У результаті до кінця 2021 року сума її зобов'язань перевищила $300 млрд.
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