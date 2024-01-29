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29 січня 2024, 10:00

Понад 1,4 млрд грн отримали клієнти ARX та ARX Life у 2023 році

Протягом 2023 року компанії ARX та ARX Life сплатили клієнтам 1,4 млрд грн, що на 33% більше, ніж минулого року. Наразі це є новим рекордом компанії.

Протягом 2023 року компанії ARX та ARX Life сплатили клієнтам 1,4 млрд грн, що на 33% більше, ніж минулого року.

Цього року ARX святкує 30 річчя своєї діяльності. Ми з впевненістю можемо стверджувати, що за будь-яких обставин проводили страхові виплати. З першого дня повномасштабного вторгнення компанія успішно працює та виконує свої обов’язки, підтримуючи клієнтів.

ARX стабільно входить у ТОП-3 за виплатами (дані журналу Isurance Top). Кожного дня компанія у середньому сплачує клієнтам 5 млн грн.

Вчасні страхові виплати є показником фінансової стабільності компанії, оскільки вони відображають здатність компанії ефективно управляти ризиками та виконувати зобов’язання перед страхувальниками.

Одним з найуспішніших напрямків діяльності є КАСКО, компанія вже 13 років лідер у цьому сегменті. Виплати КАСКО у 2023 році склали 837 млн грн, що на 20% більше, ніж у 2022 році.

Це найкращий показник українського страхового ринку: виплати ARX у сегменті КАСКО є найвищими за 2023 рік у порівнянні з іншими страховиками.

Також ключовими напрямками страхових виплат є:

  • ОСЦПВ — 117 млн грн (+ 42% до 2022 року).
  • ДМС — 265 млн грн (+ 50% до 2022 року)
  • Страхування майна — 57 млн грн (+17% до 2022 року)
  • Страхування життя — 69 млн грн (+ 37% до 2022)

Компанія не тільки вчасно сплачує відшкодування, але й робить це максимально зручно для клієнта. У більшості випадків документи можна подати віддалено.

Договори страхування також можна купувати дистанційно на сайті або за допомогою сучасного cтрахового застосунку MyARX. В застосунку можна бачити та контролювати свої договори страхування, стежити за поетапним врегулюванням справи (реєстрація справи, розгляд справи, визначення суми збитку, рішення по справі, сума виплати і одержувач).

Для більшої зручності процес врегулювання може бути віддаленим, навіть із-за кордону. Все, що потрібно клієнту — зробити дзвінок, написати у чаті за допомогою популярних месенджерів або мобільного додатку MyARX, і працівники компанії допоможуть клієнтам 24/7

За 30 років роботи ARX неодноразово підтверджувала високий рівень професіоналізму та ефективність управління страховим портфелем. Стабільні виплати є фундаментом надійності для клієнтів, чию довіру компанія дуже цінує.

Продовжуємо бути поруч. ARX з тобою!

Джерело: Мінфін
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