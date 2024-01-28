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28 січня 2024, 11:05

Суд не дозволив націоналізувати мережу АЗС Shell

Вищий антикорупційний суд відмовив у застосуванні санкцій у вигляді стягнення частки в ТОВ «Альянс Холдинг» росіянина Едуарда Худайнатова, яка керує мережею заправок Shell в Україні. Про це повідомила голова департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих. Юристи просили стягнути 49% у статутному капіталі компанії.

Вищий антикорупційний суд відмовив у застосуванні санкцій у вигляді стягнення частки в ТОВ «Альянс Холдинг» росіянина Едуарда Худайнатова, яка керує мережею заправок Shell в Україні.

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Водночас суд задовольнив позов щодо стягнення 100% частки у капіталі ТОВ «НК «Альянс-Україна».

«Після початку повномасштабного вторгнення материнська компанія (Нідерланди) збільшила статутний капітал, розмивши частку Худайнатова у ТОВ «Альянс Холдинг» до 2,56%. Були отримані відповідні дозволи місцевих вповноважених органів», — повідомила Богатих.

За її словами, залучені кошти лише частково надійшли українському підприємству і були перераховані у якості обігових, у вигляді позик, безповоротної фіндопомоги та не були внесені до статутного капіталу.

Представниця Мінюсту заявила, що кошти відразу були використані для забезпечення господарської діяльності компаній, у т.ч. й для розрахунку з ТОВ «НК «Альянс-Україна», який у відомстві повʼязують з Худайнатовим.
«Рішенням ВАКС не задоволена. Готуємо апеляцію», — написала Богатих.

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Джерело: Мінфін
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